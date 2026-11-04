İran'dan ABD'deki seçim sonuçlarına ilk yanıt: ABD halkı savaşa hayır dedi
09:20, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:59, 04/11/2026, Çarşamba
AA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların Senato çoğunluğunu elde etmesini değerlendirerek, “ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.
"Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi?"
Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
"ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek uğruna kendi halkının iradesini görmezden geldiği takdirde, İran'ın 'hayır' demesinin kabusla beraber geleceğini öğrenecek.
Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz"
ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senato'da 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etmişti.
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Başlıklar :ABDABD Kongre ara seçimleriDemokratlarİran