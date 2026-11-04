İran'dan ABD'deki seçim sonuçlarına ilk yanıt: ABD halkı savaşa hayır dedi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ayida Mülteci Kampı: Filistinliler zor yaşam koşulları altında günlük hayatlarını sürdürmeye çalışıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin kuzeyinde bulunan Ayida Mülteci Kampı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından 1950 yılında kuruldu. Kampta yaşayan Filistinli mülteciler, İsrail'in inşa ettiği ayrım duvarı ve askeri gözetleme kuleleri nedeniyle Kudüs ve çevresindeki yerleşimlerden fiziksel olarak ayrılmış durumda. Kamp sakinleri, kısıtlamalar ve zor yaşam koşulları altında günlük hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.