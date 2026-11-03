Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankeri mayına çarptı
13:39, 03/11/2026, Salı
AA
Olayda can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi verilmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün geceden bu yana Hürmüz Boğazı’nda 3 petrol tankerinin mayına çarptığını ve çarpma sonucu gemilerde patlama meydana geldiğini açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan gemilerle ilgili açıklama yayımladı.
Açıklamada, takip sistemini kapatan ve Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki alternatif rotadan geçmeye çalışan 3 petrol tankerinin mayına çarptığı ve çarpma sonucu gemilerde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.
Patlamayla birlikte gemilerde yangın çıktığı aktarılırken, gemilerin ABD ordusunun telkinleri ile Hürmüz Boğazı’ndaki alternatif rotadan geçmeye çalışmasının bu tür olaylara yol açtığı vurgulandı.
Açıklamada, olayda can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi verilmedi.
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