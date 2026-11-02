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Netanyahu'dan iktidarda kalma planı: Güvenlik krizi çıkaracak

Netanyahu'dan iktidarda kalma planı: Güvenlik krizi çıkaracak

21:56, 02/11/2026, Pazartesi
AA
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Netanyahu'dan iktidarda kalma planı: Güvenlik krizi çıkaracak
Golan, Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurulmasını engellediğini söyledi.

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu seçim sonuçlarının ardından iktidarı bırakmamak için yeni bir güvenlik krizi çıkarmaya hazırlandığını söyledi. İran'a yönelik olası saldırılara işaret eden Golan, Netanyahu'nun siyasi geleceği uğruna İsraillilerin ve ordu mensuplarının hayatını tehlikeye atabileceğini ifade etti.

İsrail'de muhalefet bloğunda yer alan Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, parlamento seçimleri sonrası İran'a olası saldırılara işaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarda kalmak için "güvenlik krizi" çıkaracağını belirtti.

"Bir güvenlik krizi çıkarmaya hazır"

Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, Başbakan Netanyahu'nun "iktidarda kalmak uğruna bir güvenlik krizi çıkarmaya hazır olduğunu, İsrail vatandaşlarını ve ordu mensuplarını tehlikeye attığını" ifade etti.

Golan, Netanyahu’nun söz konusu krizi "demokratik süreci sekteye uğratmak ve iktidarını uzatacak şartları hazırlamak” amacıyla planladığının altını çizdi.

"İsrail'in güvenliğini ilgilendiren kararları alma yetisinden yoksun"

Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmayı kasten engellediğini ve işgal altındaki Batı Şeria’da kaosa yol açtığını vurgulayan Golan, Netanyahu’nun "İsrail'in güvenliğini ilgilendiren kararları alma yetisinden yoksun olduğunu" dile getirdi.

"İsrail'in bölgede ve uluslararası arenadaki konumunun giderek zayıfladığı bir dönemde" Netanyahu'yu kendi kişisel ve siyasi hesaplarını İsrail vatandaşlarının canının önünde tutmakla suçlayan Golan, "Netanyahu, İsrail seçmeninin iradesini diktatöryal bir yaklaşımla görmezden gelerek, iktidar devrini engellemek amacıyla ülkeyi bir güvenlik krizine ve olağanüstü hale sürüklemekten çekinmeyecek. Hükümetin kurulmasında gecikilen her dakika, Netanyahu'nun bizi yeni bir güvenlik felaketine doğru sürüklediği ekstra bir dakikadır. Kaybedecek vaktimiz yok. İsrail’in güvenliği her türlü hesabın üzerindedir.” ifadelerini kullandı.

Koalisyon belirsizliği

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.


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Başlıklar :Binyamin NetanyahuYair GolanİranSavaş
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