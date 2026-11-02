Netanyahu dünya savaşı çıkarmanın peşinde: 'Trump'ı İran'a nükleer saldırıya zorluyor'
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğini korumak uğruna dünyayı büyük bir felaketin eşiğine sürükleyebileceğini söyledi. Katil Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı her gün arayarak İran'a nükleer saldırı düzenlenmesi yönünde baskı kurduğunu belirten Carlson, böyle bir adımın Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatabilecek sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, X sosyal medya platformundaki hesabından konu hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
"ABD'yi nükleer saldırıya zorluyor"
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun baskısı altında olduğunu ifade eden Carlson, bunun sonucunda Washington yönetiminin İran'a yönelik birkaç gün içerisinde nükleer saldırı başlatabileceğini iddia etti.
"Tel Aviv köşeye sıkışmış durumda"
Netanyahu'nun bu seçeneğin hayata geçirilmesi için Trump'ı "her gün aradığını" öne süren Carlson, Tel Aviv yönetiminin köşeye sıkışmış ve çaresiz durumda olduğunu ifade etti.
Koltuğunu kaybetmemek için savaş peşinde
100 milyon insanın hayatı tehlikeye girecek
"Nükleer saldırı Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikler"
Carlson, ABD dışında hiçbir ülkenin savaşta nükleer silah kullanmadığına dikkati çekerek, kullanmak isteyen başka ülkelerin olduğunu ve ABD'nin olası böyle bir saldırısının da bu ülkelere örnek teşkil edeceğini belirtti.