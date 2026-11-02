ABD Başkanı Trump duyurdu: Kanada ile anlaşma çok yakın
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret anlaşması yapmak üzere önemli mesafe katettiklerini belirterek uzlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Olası anlaşmanın ABD’li çiftçileri tarifelerden muaf tutacağını ve Keystone XL petrol boru hattının inşasını kapsayacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitingi için gittiği Iowa'da havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Donald Trump, Kanada ile varılacak olası anlaşma kapsamında ABD'li çiftçilerin tarife ödemesine gerek kalmayacağını, Ottawa yönetiminin Keystone XL petrol boru hattını inşa edeceğini, anlaşmanın Kanada için de olumlu sonuçları olacağını aktardı.
Kanada Başbakanı Carney, dün yaptığı açıklamada, Trump ile iki ülke arasındaki ticaretin geleceğine dair "iyi" bir görüşme yaptıklarını belirtmişti.
ABD Başkanı Trump, daha önce eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ın çevresel nedenlerle iptal ettiği Keystone XL petrol boru hattının inşa edilmesini istediğini dile getirmişti.
Trump, 1 Mayıs'ta ABD ile Kanada arasındaki sınır bölgesinde petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasına olanak sağlayacak boru hattı projesine izin vermişti.