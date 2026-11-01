Trump: Flavio Bolsonaro ABD'de istediği kadar kalabilir
10:49, 01/11/2026, Pazar
DHA
Flavio Bolsonaro - Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimini kaybeden aday Flavio Bolsonaro ile görüşme planının olmadığını, ancak Bolsonaro'nun ABD'de “istediği kadar kalabileceğini” söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine bağlı Palm Beach'teki Mar-a-Lago kulübünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybeden Brezilyalı aday Flavio Bolsonaro ile bir araya gelme planı bulunmadığını ifade eden Trump,
“Görüşme planım yok ama kendisine çok kötü muamele edildiğini düşünüyorum. Burada istediği kadar kalabilir... Seçim tam bir rezaletti”dedi.
Flavio Bolsonaro
Brezilya'da Liberal Parti'nin adayı olan Bolsonaro, 25 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybetmişti. Bolsonaro, Arjantin'den havalanan ve Ekvador'da aktarma yapan özel bir uçakla çarşamba günü ailesiyle birlikte ABD'ye ulaşmıştı.
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