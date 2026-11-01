Trump: Flavio Bolsonaro ABD'de istediği kadar kalabilir

ABD duyurdu: Türkiye'nin teklifini değerlendiriyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'nin bir veya iki hafta önce ilettiği Karadeniz'de tahıl sevkiyatının güvence altına alınmasına yönelik önerileri değerlendirdiklerini açıkladı. Kısmi ateşkesin hayata geçirilmesini arzu ettiklerini belirten Rubio, henüz bir takvim öngöremediklerini söyledi. Böyle bir anlaşmanın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmese de çatışmaların belirli bir boyutunu çözüme kavuşturabileceğini ifade etti.