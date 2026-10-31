Trump'tan Rusya itirafı: Yaptırımları durduran pazarlık gündem oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da tutuklu bulunan Amerikalıların serbest bırakılması için müzakere ederken bazı kişilerin Moskova'ya yeni yaptırımlar getirilmesini istemesine tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya tarafından serbest bırakılan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ı Beyaz Saray'da kabul etti. Hubbard'ı serbest bıraktığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür eden Trump, Moskova ile iyi şekilde çalıştıklarını söyledi. Trump bir yandan Moskova ile müzakere ederken bazı kişilerin Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesini istediklerini hatırlatarak, “Hubbard için pazarlık yapıyorduk, ancak bazı aptal insanlar, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamamı istiyorlardı. Eğer Rusya’ya yeni yaptırımlar getirseydim, Hubbard için bu iyi olmazdı” ifadelerini kullandı.
İran'la ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, savaş için harcadıkları paranın çok yüksek olmadığını dile getirerek, “İran'da harcadığımız paranın tamamını, Venezuela'da yaptıklarımızla fazlasıyla telafi ettik” değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Bizimle konuşmak istiyorlar. Sürekli konuşuyorlar, zamanımız var. Bu bir savaş, ama sıradan bir savaş değil” dedi.