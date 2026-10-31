Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın beslenme alışkanlıkları gündem oldu. Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Equity Mates Investing adlı podcast programında yaptığı açıklamada, Buffett'ın yaklaşık 48 yıldır su içmediğini ve bunun yerine kolayı tercih ettiğini anlattı.

"48 yıldır su içmedim"

Ackman, yıllar önce Buffett'ı evinde akşam yemeğinde ağırladığı sırada yaşanan diyaloğu paylaştı. Buffett'a sade veya maden suyu isteyip istemediğini sorduğunu belirten Ackman, ünlü yatırımcının her iki seçeneği de reddederek gazlı içecek tercih ettiğini söyledi.

Ackman, Buffett'a hiç su içip içmediğini sorduğunda aldığı yanıtı şu sözlerle aktardı:

"Bill, 48 yıldır su içmedim."

Ackman, Buffett'ın evine geleceğini öğrendiğinde onun sevdiği kiraz aromalı koladan stok yaptığını da ifade etti.

Günlük kalorisinin dörtte biri koladan

İngiliz yazar Glen Arnold, The Deals of Warren Buffett Volume 2: The Making of a Billionaire adlı kitabında, Buffett'ın günde 5 kutu kola içtiğini yazdı. Yaklaşık 50 yıl boyunca farklı bir kola markasını tercih eden yatırımcının, daha sonra eski bir komşusunun müdahalesiyle kiraz aromalı kolaya yöneldiği belirtildi.

Buffett, 2015 yılında Fortune dergisine verdiği röportajda tüketim alışkanlıklarını, "Ben dörtte bir oranında koladan oluşuyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Günlük yaklaşık 2 bin 700 kalori aldığını belirten Buffett, bunun dörtte birinin koladan geldiğini ve günde en az beş kutu içtiğini söylemişti.

Kirazlı kolayı toplantıların resmi içeceği yaptım

Buffett, 1986 yılında Berkshire Hathaway'in yıllık toplantısında ise yaklaşık 48 yıllık içecek tercihinde değişikliğe giderek kiraz aromalı kolayı şirketin toplantılardaki resmi içeceği ilan etmişti.

Forbes'un 31 Ekim 2026 tarihli gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, yaklaşık 154,4 milyar dolarlık serveti bulunan 96 yaşındaki Buffett, dünyanın en zengin 10'uncu kişisi konumunda bulunuyor.

Uzmanlardan aşırı kola tüketimine karşı uyarıSağlık kuruluşları, yüksek miktarda şeker içeren gazlı içeceklerin düzenli tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu konusunda uyarıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), şekerli içeceklerin sık tüketilmesinin kilo artışı, obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, diş çürükleri ve gut hastalığıyla ilişkili olduğunu bildiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yetişkinlerin ve çocukların günlük serbest şeker tüketimini toplam enerji alımının yüzde 10'unun altında tutmasını öneriyor. DSÖ'ye göre bu oranın yüzde 5'in altına, yani günde yaklaşık 25 grama düşürülmesi ilave sağlık faydaları sağlıyor. Kurum, şeker tüketiminin azaltılmasının özellikle aşırı kilo, obezite ve diş çürükleri riskinin düşürülmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Diş minesinde aşınmaya neden olabiliyor

Kolanın olumsuz etkileri yalnızca şeker içeriğiyle sınırlı kalmıyor. Amerikan Diş Hekimleri Birliği, gazlı içeceklerin asidik yapısı nedeniyle diş minesinde aşınmaya yol açabileceğini belirtiyor. Sık tüketimin dişlerdeki mineral kaybını artırabildiğine işaret eden kurum, ilerleyen aşamalarda hassasiyet ve diş kaybına kadar uzanabilen sorunların ortaya çıkabileceğini bildiriyor. Bu risk, şeker içermeyen asitli gazlı içecekler için de geçerli.

DSÖ de serbest şeker tüketimini diş çürüklerinin en önemli beslenme kaynaklı risk faktörlerinden biri olarak tanımlıyor. Kuruma göre ağızdaki bakteriler, yiyecek ve içeceklerde bulunan şekerleri aside dönüştürerek diş minesine zarar veriyor.

Su tüketiminin yerini tutmuyor

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasında suyun en iyi seçenek olduğunu vurguluyor. Kurum, şeker oranı yüksek içeceklerin sık tüketilmemesini, bunların yerine su ve şekersiz alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca gazlı içeceklerin şeker içermeseler bile asidik yapıları nedeniyle diş aşınmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

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