Trump'ın yedikleri gündem oldu: ABD'nin en sağlıksız beslenen kişisi ilan edildi

17:3314/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
ABD Sağlık Bakanı, Trump'ın sürekli fast food tükettiğini söyledi
ABD Sağlık Bakanı, Trump'ın sürekli fast food tükettiğini söyledi

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Podcast yayıncısı Katie Miller'ın sorularını yanıtladı. "En sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip olan kişi kim?" sorusuna, "Başkan" yanıtını veren Kennedy, Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini söyleyerek "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Başkan Donald Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini belirtti.

Trump ABD'nin en sağlıksız beslenen kişisi ilan edildi

Podcast yayıncısı Katie Miller'ın sorularını yanıtlayan Kennedy, "En sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip olan kişi kim?" sorusuna "Başkan" yanıtını verdi.

Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini söyleyen Kennedy, "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum

Kennedy, Trump'ın Beyaz Saray'da ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğu dönemlerde daha sağlıklı yiyecekler yediğini ancak özellikle seyahatleri sırasında çok fazla abur cubur ve kola tükettiğini dile getirdi.

Bakan Kennedy, buna rağmen Trump'ın son derece güçlü ve dayanıklı bir vücuda sahip olduğunu savundu.



