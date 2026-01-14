Trump: İranlı eylemcilere yardım yolda

İran’da 28 Aralık'ta başlayan protesto gösterileri tüm şiddetiyle sürerken, Amerikan yönetimi de İran'a müdahale sinyalleri vermeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün hem sosyal medya paylaşımında hem de Detroit'te yaptığı açıklamada protestoculara seslenerek, "Protestoları sürdürün, destek yolda" mesajı verdi. İranlı protestoculara devlet kurumlarını kontrol altına alma çağrısı yapan Trump, "Size karşı katliam işleyenlerin isimlerini not alın" dedi. Trump ayrıca, İranlı yetkililerle müzakereleri durdurduğunu ilan etti. Trump, Detroit'te yaptığı konuşmada da sosyal medya hesabındaki açıklamasını tekrar etti. İran'la ticaret yapan ülkelere ayrıca gümrük vergisi getirdiklerini anımsatan Trump, bu uygulamanın da yürürlüğe girdiğine işaret etti. İran yönetimini ayrıca hedef alan Trump, mevcut yönetim gelene kadar İran'ın harika bir ülke olduğunu, ancak sonra bozulduğunu savunarak, "Şu an her şey çok kırılgan" ifadelerini kullandı.