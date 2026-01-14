Yeni Şafak
Trump: İranlı eylemcilere yardım yolda

Dış Haberler
04:0014/01/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran yönetimini tehdit etti. İranlı göstericilerden eylemlerine devam etmelerini isteyen Trump “Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin. Büyük bedel ödeyecekler. Yardım yolda” dedi.

İran’da 28 Aralık'ta başlayan protesto gösterileri tüm şiddetiyle sürerken, Amerikan yönetimi de İran'a müdahale sinyalleri vermeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün hem sosyal medya paylaşımında hem de Detroit'te yaptığı açıklamada protestoculara seslenerek, "Protestoları sürdürün, destek yolda" mesajı verdi. İranlı protestoculara devlet kurumlarını kontrol altına alma çağrısı yapan Trump, "Size karşı katliam işleyenlerin isimlerini not alın" dedi. Trump ayrıca, İranlı yetkililerle müzakereleri durdurduğunu ilan etti. Trump, Detroit'te yaptığı konuşmada da sosyal medya hesabındaki açıklamasını tekrar etti. İran'la ticaret yapan ülkelere ayrıca gümrük vergisi getirdiklerini anımsatan Trump, bu uygulamanın da yürürlüğe girdiğine işaret etti. İran yönetimini ayrıca hedef alan Trump, mevcut yönetim gelene kadar İran'ın harika bir ülke olduğunu, ancak sonra bozulduğunu savunarak, "Şu an her şey çok kırılgan" ifadelerini kullandı.

WİTKOFF, PEHLEVİ İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer taraftan Washington yönetiminin Tahran'da yeni otorite arayışlarına başladığını gösteren işaretler de geliyor. ABD basını, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un geçtiğimiz hafta sonu Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğünü iddia etti. Haberlerde, görüşmede protestoların ele alındığı ifade edildi. Pehlevi, İran’da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak görev almak için girişimlerde bulunurken, Trump'ın Pehlevi’ye destek vermediği dile getiriliyor.


