Düğüm Senato'da çözülecek: Trump zorda

Son anketlere göre Demokratlar hâlâ Cumhuriyetçilerin önünde bulunuyor. Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Senato’da çekişmeli geçen bazı seçimlerin ise Kongre'de hangi partinin kontrolü ele geçireceğini belirlemesi bekleniyor. RealClearPolling’in güncel anket ortalamasına göre Demokratlar, yüzde 51,5’e karşı yüzde 43,1 ile Cumhuriyetçilerin önünde yer alıyor. 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ulusal THP/MM anketinde Demokratlar yüzde 54, Cumhuriyetçiler ise yüzde 41 oranında destek aldı. 24-26 Ekim tarihleri arasında Emerson College tarafından yapılan bir başka anket de Demokratların 10 puan önde olduğunu gösterdi. Kansas’ta cuma günü yayınlanan Washington Post-Schar School anketi, Demokrat aday Adam Hamilton’ın Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall karşısında yüzde 52’ye yüzde 43 oranında önde olduğunu ortaya koydu. Ancak Emerson College tarafından yapılan başka bir anket, yarışın daha çekişmeli geçtiğine işaret etti. Bu ankete göre Hamilton, Marshall’ın önünde yüzde 50’ye yüzde 47’lik bir desteğe sahip. Senato’da çoğunluğu elde etmek için herhangi bir partinin 51 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Demokratların ise bu seçim döneminde şu ana kadar 47 sandalye kazanması bekleniyor. Öte yandan 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi miting programına hız veren ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlenen kostümlü Cadılar Bayramı (Halloween) partisine katıldı. Etkinlikte gazetecilere açıklamalar yapan Trump, klasikleşen koyu mavi takım elbisesi ve kırmızı kravatını göstererek "Bu gece Donald Trump olarak geldim" esprisi yaptı. Trump dün Iowa ve Kansas'taki seçim mitinglerine katılarak seçmenlerden oy istedi.

Geçim şartları ana belirleyici

New York Times'ın haberine göre İki binli yıllarda yapılan altı ara seçimden dördünde seçmenlerin en önemli gündem maddesi ekonomik kaygılar oldu. Ancak İran savaşı ve gümrük tarifelerinin benzin fiyatlarını, enflasyonu ve konut kredisi faizlerini yükseltmesiyle birlikte, ekonomik endişeler çok daha derin, çaresizlik boyutuna ulaşmış ve Kongre’nin kontrolünü belirleyecek zorlu seçim kampanyasının son günlerinde gündemin merkezine yerleşmiş durumda. Demokratlar, İran’la savaşı başlatması ve fiyatların yükselmesine yol açan gümrük tarifelerini uygulamaya koyması nedeniyle Başkan Donald Trump’ı sert şekilde eleştiriyor. Cumhuriyetçiler ise ekonominin temel göstergelerinin, iki yıl önce iktidara geldiklerinden çok daha güçlü olduğunu savunuyor. Anketler de ekonomik sorunların, özellikle hane bütçesini doğrudan etkileyen meselelerin, seçmenlerin öncelikli gündeminde yer almaya devam ettiğini gösteriyor. Gazetenin haberine göre son günlerde ülke genelinde gerçekleştirilen çok sayıda röportajda, farklı siyasi görüşlere sahip Amerikalılar, kira artışları, giderek kabaran elektrik ve doğalgaz faturaları, yükselen benzin ve market fiyatları, hatta Cadılar Bayramı şekerlemelerindeki fiyat artışları karşısında aile bütçelerini denkleştirmek için nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Seçmenlerin önemli bir bölümü, yüksek yaşam maliyetinden doğrudan Trump'ı sorumlu tutuyor.

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