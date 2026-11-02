Dünya alarma geçti: 33 ülkede 'stok' hazırlığı
Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, iklim krizleri ve siber tehditler üzerine aralarında ABD, İngiltere ve AB üyelerinin de bulunduğu 33 ülke vatandaşlarına acil durum stoku yapmaları çağrısında bulundu. Hükümetler, her hanenin en az 3 günlük temel erzak ve malzeme bulundurmasını istiyor.
Dünyanın dört bir yanında hükümetler, olası kriz senaryolarına karşı toplumsal hazırlık seviyesini artırmak amacıyla harekete geçti.
Fransız marketlerindeki derin dondurucu sistemlerine yapılan siber saldırı gibi olaylar ve süregelen bölgesel savaşlar kaygıları artırırken, uluslararası toplum acil durum planlarını devreye alıyor.
AVRUPA BİRLİĞİ VE İNGİLTERE'DEN "72 SAAT" UYARISI
Avrupa Komisyonu hazırlık stratejisi kapsamında halka en az 72 saat yetecek bozulmayan yiyecek, su, fener, radyo ve ilaç kiti bulundurma çağrısı yaptı. İngiltere ise "Be Ready" kampanyasıyla 3 günlük gıda ve nakit uyarısında bulunurken, Almanya Federal Sivil Koruma Birimi hibrit saldırılar ve kesintilere karşı kişi başı günlük 1,5 litre su ve konserve depolanmasını önerdi.
FRANSA'DAKİ SİBER SALDIRI VE KÜRESEL TEHDİTLER
Fransa'da yaklaşık 40 marketin soğutma sistemlerinin siber saldırıyla hedef alınması ve tonlarca gıdanın imha olması küresel gıda güvenliği endişelerini tırmandırdı. Dünyaca ünlü Newsweek dergisine kapak olan olayla birlikte; hibrit savaşlar, aşırı hava olayları ve altyapılara yönelik siber müdahaleler hükümetlerin stok çağrılarındaki en önemli gerekçeler oldu.
JAPONYA DEPREM VE VOLKAN TEHDİDİNE KARŞI STOK İSTİYOR
Asya sahasında da benzer önlemler hayata geçiriliyor. Japonya Afet Bakanı Goshi Hosono; Nankai Çukuru depremi, olası Tokyo sarsıntısı ve Fuji Yanardağı patlaması risklerine dikkat çekerek halktan en az 3 gün, ideal olarak 1 haftalık stok yapmalarını talep etti. Bölgede 2 Kasım itibarıyla Afet Önleme Ajansı'nın kurulması planlanıyor.
İŞTE ACİL DURUM STOK ÇAĞRISI YAPAN 33 ÜLKE
Vatandaşlarına 3 gün ile 2 hafta arasında stok ve acil durum kiti hazırlama çağrısı yapan ülkeler şu şekilde sıralandı:
- Avrupa: Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre ve Hırvatistan
- Kuzey Amerika: Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri
- Güney Amerika: Şili, Kolombiya, Arjantin ve Brezilya
- Afrika: Güney Afrika
- Asya: Japonya, Tayvan, İsrail, Hindistan, Filipinler, Singapur
- Avustralya ve Okyanusya: Avustralya, Yeni Zelanda