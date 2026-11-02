Komşuda cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu

Milano’da 'Ölüler Günü' renkli görüntülere sahne oldu

Milano’da Meksika’nın Ölüler Günü renkli görüntülere sahne oldu İtalya’nın Milano kentinde, Meksika’nın geleneksel Ölüler Günü (Dia de los Muertos) dolayısıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, geleneksel kostümleri ve yüz boyalarıyla Meksika kültürünü Milano sokaklarına taşıdı. Sforza Kalesi yakınında gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, Meksika kültürünün simgelerinden Catrina ve Catrin kostümleri giyerek yüzlerini geleneksel figürlere uygun şekilde boyadı. Kutlamaya mariaçi müzisyenleri de eşlik etti. Meksika’nın geleneksel müziklerinin dinletildiği etkinlikte, renkli kostümler ve müzikler dikkat çekti.