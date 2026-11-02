Komşuda cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu
09:21, 02/11/2026, Pazartesi
DHA
Iliana Yotova
Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Iliana Yotova yarışı önde tamamladı. Sandık çıkış anketleri Yotova’nın yaklaşık yüzde 51 oy aldığını gösterirken, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev de seçimin kazananları arasında yer aldı.
Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı
Iliana Yotovave cumhurbaşkanı yardımcısı adayı
Kiril Valchevkazandı.
Yüzde 51 oy aldı
Bulgaristan basınında yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Iliana Yotova ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev kazandı. Oy verme işleminin yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından yayımlanan iki sandık çıkış anketine göre, Yotova’nın yaklaşık yüzde 51 oy aldığı belirtildi.
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