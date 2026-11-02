Gazze açlıkla baş başa bırakıldı: Ekmek dağıtım noktaları kapatıldı

G Blok bölgesinde bir araya gelen Filistinliler, ekmek dağıtım noktalarının yeniden açılmasını talep etti. Bölgede yaşayan Filistinliler, gösteride ağır insani ve ekonomik koşullar altında ekmek yardımının kesilmesinin açlık krizini daha da derinleştireceğini ifade etti. Gösteriye katılan Muhtar Ebu Ali, dağıtım noktalarının kapatılmasının bölgedeki binlerce aileyi olumsuz etkilediğini belirterek, "Biz yardım miktarının artırılmasını beklerken dağıtım noktalarının kapatılması kararıyla karşılaştık. Dünya Gıda Programı'ndan bu kararını yeniden gözden geçirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

UN BULAMIYORUZ

Filistinli Ümmü Bera Musa, ailesinin geçimini sağlamakta zorlandığını dile getirerek, "Sekiz kişilik ailem var. Bir somun ekmek bile çocuklarıma yetmiyor. Bir lokma ekmek alabilmek için her gün sırada bekliyoruz. Şimdi bunu da elimizden almak istiyorlar" değerlendirmesini yaptı. Gösteriye katılan Fethi Ebu Sultan da bölgede yaşanan gıda sıkıntısına dikkat çekerek, "Un bulamıyoruz, bulsak bile yakıt yok. Evlerimizdeki eşyaları yakmak zorunda kaldık. Ekmek temin edebildiğimiz tek yer dağıtım noktalarıydı. Artık dayanamıyoruz" diye konuştu. Göstericiler, Dünya Gıda Programı'na kapatılan 4 dağıtım noktasını yeniden açması ve bölge halkına sağlanan ekmek miktarını artırması çağrısında bulundu.

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