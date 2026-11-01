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Gazze'de bir çuval un 1000 dolar

Gazze'de bir çuval un 1000 dolar

Rabia Şenol
04:00, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Gazze'de bir çuval un 1000 dolar
Gazze.

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten beri tam kuşatma uyguladığı Gazze’de yaşayan Filistinliler, insani yardıma ulaşamazken var olan gıdaların fiyatları da el yakıyor. 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkes sonrası Gazze’ye ulaştırılan sınırlı miktardaki un, şeker, sebze gibi temel gıdaların fiyatı 1000 dolara kadar çıkıyor.

Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırıma eş zamanlı olarak tam kuşatma uygulayan işgalci İsrail, Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor. Bölgedeki insani kriz her geçen gün artıyor. İnsani yardım TIR’larının bölgeye girişi engellendiği için, temel gıda tedarikinde sık sık kriz yaşanıyor, gıda ürünleri fahiş fiyatlara satılıyor. Fiyatlar, Gazze’nin güneyinden kuzeyine doğru değişkenlik gösteriyor. Yardım TIR’larının ağırlıklı olarak güneyden giriş yapması nedeniyle, ürünler bölgenin güney ve orta kesimlerine sevk ediliyor. Kuzeye ise yeterli miktarda yardım ulaştırılamıyor.

KRİZ FİYATLARI ARTIRIYOR

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı dönem dönem temel tüketim ürünleri referans listesi yayımlıyor. Ancak tüm bu fiyatlar sık sık değişiyor. Kriz derinleştikçe fiyatlar da tırmanıyor. 31 Ekim’e kadar geçerli olan temel tüketim ürünleri referans listesinde, 25 kilogramlık unun tavan fiyatı 65 dolar olarak belirlenmişti. Ancak kriz dönemlerinde unun fiyatı 1000 dolara (49 bin lira) kadar yükseliyor. Kilogramı 4 dolar olarak belirlenen şekerin fiyatı, kriz dönemlerinde 65 dolara (3100 lira) çıkıyor. Listede ayçiçek yağının litre fiyatı 8 dolar olarak açıklanırken, kriz dönemlerinde bu fiyat da 25 (1300 lira) doları buluyor.

TAVUK 50, DANA ETİ 140 DOLAR

Tavuk ve et tedarikinde genelde sıkıntı yaşanıyor. Ancak referans listede dondurulmuş tavuğun kilogram fiyatı 22 dolar (1100 lira) olurken, kriz dönemlerinde bu rakam 50 dolara (2000 lira) çıkıyor. Dondurulmuş dana etinin kilogram fiyatı 40 dolar (800 lira) olarak belirlenirken, krizde bu rakam da 140 dolara (6000 lira) kadar yükseliyor.

SEBZE-MEYVE UNUTULDU

Gazze’de bazı ürünlere ulaşmak da hayli zor. Domates, salatalık, patates ve limon başta olmak üzere pek çok sebze-meyve piyasada bulunmuyor. Bölgede kriz zamanlarında soğanın bile kilogram fiyatı 16 dolardan 65 dolara tırmanıyor. Filistinliler, fahiş fiyatlar ve ürün kıtlığı nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekiyor.


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Başlıklar :GazzeİsrailFilistin
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