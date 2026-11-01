İran-ABD savaşı yeniden ısınıyor

İsrail basını, İran'a geniş kapsamlı askeri saldırı hazırlıkları kapsamında ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığını duyurdu. Kanal 14 televizyonuna göre, ABD ordusu son 48 saat içinde Ortadoğu genelinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri hava köprüsü oluşturdu. ABD ordusuna ait kargo uçaklarının eş zamanlı olarak bölge ülkelerinin hava savunmalarını hızla takviye etmek amacıyla Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gittiği de belirtildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu iddia ederek, ABD ordusunun füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot sistemi gönderdiğini ileri sürmüştü.

COĞRAFİ SINIRI OLMAYAN KARŞILIK

İran cephesinde ise müzakerelere katılımın yanı sıra savaşa tam hazırlık stratejisi sürüyor. İran Dini Lideri Mucteba Hamaney, dün ilk kez Devrim Muhafızları (DMO) ve İran Ordusu’nun üst düzey komutanlarıyla toplantı yaptı. Toplantıya, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştü. Toplantı sonrası basın açıklamasında ise Hamaney'in görüşme sırasında askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiği ve bu tür saldırılara "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin" dediği aktarıldı. Toplantı sonrası ayrıca, Hamaney’in resmi sayfasından füzeli bir paylaşım yapılıdı. Paylaşımda, füze görselinin üzerinde “coğrafi sınırlama olmaksızın” ifadesi ve “Her türlü tehdit coğrafi sınırları olmayan etkili ve ani cevapla karşı karşıya kalmalı” mesajı yer aldı. İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili de “Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak" açıklamasını yaptı.

Doha’da müzakere

Londra merkezli Katar gazetesi El-Arby el-Cedid, ABD müzakere heyetinin Katar’ın başkenti Doha’ya geldiğini bildirdi. Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar, dolaylı görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ve Doha’da doğrudan görüşmelerin başlayacağını aktardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise El-Cezire'ye verdiği röportajda, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın daha önce ilettiği mesajın İran'da değerlendirildiğini belirterek, "Savaş istiyorlarsa savaşa da hazırız" diye konuştu.

Dünya

ABD duyurdu: Türkiye'nin teklifini değerlendiriyoruz

Dünya

ABD’den Rusya’ya kritik uyarı: Moskova’da terör saldırısı alarmı

Dünya

İran’dan ABD ve İsrail’e savaş mesajı: Sürprizlerimiz olacak