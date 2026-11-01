İki bebek yanarak can verdi

Gazze’nin güneyinde İsrail tarafından evlerinden edilen binlerce sivilin yaşadı çadırların kurulduğu Akdeniz sahilindeki Mevasi’de, bir çadırda çıkan yangında iki bebek yanarak can verdi. Yerel kaynaklar, yangında 6 aylık Esil İbrahim Ebu Suheyban ile 4 aylık Habibe Muhammed Zennun adlı iki bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yangının ardından çadırın büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği, ailelere ait kıyafet, battaniye ve kişisel eşyaların çevreye dağıldığı görüldü.

İKİ GÜNDE 6 ÖLÜ DAHA

Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun Gazze’nin çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda da can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında bulunan elektrik şirketi çevresini insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in daha önce Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinlinin de öldüğü bildirildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın son iki gündeki saldırılara ilişkin yayınladığı açıklamada ise son iki günde İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 6, yaralanan Filistinli sayısının da 26 olduğu bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten beri İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1580'e, yaralananların sayısının 5 bin 711'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri bu yana toplam can kaybının 74 bin 594'e, yaralı sayısının ise 175 bin 834'e olduğu kaydedildi.

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