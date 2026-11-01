Direniş sembollerinin bilinmeyen görüntüleri

El-Cezire televizyonunda yayınlanan “Ma Hafiye Azam” (Gizlenen daha büyüktür) adlı belgesel programında, Gazze’de işgale karşı direnişi organize eden Hamas hareketinin üst düzey liderlerine ait daha önce paylaşılmayan fotoğraf ve videolar yayınlandı. Programda yer alan Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayf’ın, üst düzey liderlerle bir tünelde yaptığı toplantının görüntüleri ve Hamas lideri Yahya Sinvar’ın Dayf ile yaptığı telefon görüşmesine ait görüntüler, sosyal medyada da geniş yer buldu. Hamas hareketi, toplantı fotoğrafında yer alan tüm liderlerin İsrail saldırılarında şehit olduğunu açıkladı.

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