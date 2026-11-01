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Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri mayına çarparak alev aldı

Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri mayına çarparak alev aldı

23:37, 01/11/2026, Pazar
AA
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Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri mayına çarparak alev aldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı 12 Temmuz'da yeniden kapatmıştı.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran yönetiminin yasak ilan ettiği güzergahı kullanmaya çalışan biri süper tanker olarak tanımlanan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını duyurdu. Tankerlerin seyir ve tanımlama sistemlerini kapatarak ABD ordusunun desteğiyle belirlenen güzergahın dışından geçmeye çalıştığı öne sürüldü. Olay, bölgede deniz trafiğine ilişkin gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde yaşandı.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran yönetiminin "yasak" ilan ettiği güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı.

"Gizlice geçmeye çalıştılar"

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, yasaklanan güzergah üzerinden geçmek isteyen biri "süper tanker" olarak adlandırılan 2 petrol tankeri, deniz mayınlarına çarptı. Mayınların patlaması sonucu gemilerde yangın çıktı.

Açıklamada, tankerlerin seyir ve tanımlama sistemlerini kapatarak ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışından gizlice geçmeye çalıştıkları öne sürüldü.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye bilinmeyen bir cismin isabet ettiği duyurulmuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.


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Başlıklar :İranHürmüz BoğazıMayın
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