Hürmüz'de tansiyon yükseldi: İran, ABD'nin MQ-9 İHA'sını vurduğunu açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. DMO açıklamasında, ABD’ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü ve 2 petrol tankerinin durdurulduğu belirtilerek, "Dün gece DMO Hava Savunma Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı hava sahasını gözetledikleri sırada ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını tespit ederek vurdu ve düşürdü. Ayrıca Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki yasa dışı geçiş güzergahına yerleştirilen mayınların patlaması sonucu kuralları ihlal eden 2 petrol tankeri alev aldı ve durduruldu" ifadelerine yer verildi.

"Petrol şirketleri daha ağır bedeller ödemek zorunda kalacak"

Hürmüz Boğazı’ndaki mayınlı güzergahlardan geçiş yapılmaması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Mayın döşenmiş güzergahlardan geçiş yasa dışıdır ve bunun sonucu, kuralları ihlal edenlerin mal varlıklarının alevler içinde kalmasından başka bir şey olmayacak. ABD’nin bu tür provokatif eylemlerini sürdürmesi halinde petrol şirketleri çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalacak" denildi.

"Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolümüzü sürdürüyoruz"

DMO Deniz ve Hava Kuvvetlerinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, "DMO Deniz ve Hava Kuvvetleri, bölgedeki durumu aralıksız takip ederek Dini Lider’e (Mücteba Hamaney) ve siz halka verdikleri söze bağlı kalmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik ve kontrolümüzü sürdürerek dünyayı sömüren kurtların boğazını sıkmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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