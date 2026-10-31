Masallardan çıkma gibi: Rakotzbrücke Köprüsü yansımasıyla görenleri şaşırtıyor
15:41, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Kromlau’da bulunan ve 19. yüzyılda bazalt taşları kullanılarak inşa edilen tarihi Rakotzbrücke, sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen ağaçların arasında etkileyici manzaralar sunuyor. Kromlau Rododendron Parkı’nda yer alan köprü, göl yüzeyindeki yansımasıyla tam bir daire görünümü oluşturan kemerli mimarisi ve çevresindeki doğal güzelliklerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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