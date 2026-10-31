Masallardan çıkma gibi: Rakotzbrücke Köprüsü yansımasıyla görenleri şaşırtıyor

Almanya’da Fransa oluruz endişesi

“Z Kuşağı Halleder” girişimi, Fransa’da liselilerin başlattığı eylemleri Almanya’ya taşıma çabasında. 31 Ekim'de (bugün) 24 şehirde gösteri yapılması planlanırken, eylem çağrılarının kim olduğu belirsiz 18 yaşındaki bir TikTok’çu öncülüğünde yayılması ülkeyi daha da endişelendiriyor. Almanlar, istikrarsızlaştırıcı birçok gelişmenin arkasında Rusya’yı görüyor.