Polonya'da devlet krizi

Polonya'da Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Donald Tusk hükümeti arasında uzun süredir devam eden gerilim dün akşam yeni bir krize sahne oldu. Tusk hükümeti, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'yi, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle açığa aldı. Bu sırada uçağı İspanya hava sahasında bulunan Cumhurbaşkanı Nawrocki haberi almasının ardından ülkeye dönme kararı aldı.

CUMHURBAŞKANININ UÇAĞI İSPANYA'DAN DÖNDÜ

Hükümet, mahkeme başkanı ve yardımcısını, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreyle açığa aldı. Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek, Swieczkowski ve Sochanski’nin dokunulmazlıklarının kaldırılması için soruşturma dosyasını Anayasa Mahkemesi’ne ileterek geçici başkan ataması yaptı. Bugün Senegal’de resmi temaslarda bulunacak olan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberi İspanya semalarında alınca yurda dönme kararı aldı. Nawrocki, X paylaşımında, “Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı'nın Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum” dedi. Başbakan Tusk ise, "Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek bizim görevimizdir. PiS iktidarının yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu zor, zaman zaman sancılı bir süreçtir ve kararlı adımlar atılmasını gerektirir" ifadelerini kullandı. Ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi mahkeme önüne koştu.

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