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İnanılmazı başardılar: 25 bin ev deniz suyuyla ısınacak

İnanılmazı başardılar: 25 bin ev deniz suyuyla ısınacak

13:45, 30/10/2026, Cuma
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İnanılmazı başardılar: 25 bin ev deniz suyuyla ısınacak
Deniz suyuyla 25 bin evi ısıtacak dünyanın en büyük tesisi devreye girdi.

Danimarka, kömür santralinin yerine 70 MW kapasiteli dünyanın en büyük CO2 bazlı deniz suyu ısı pompasını devreye aldı. Rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan dev tesis, deniz suyundan elde ettiği enerjiyle yaklaşık 25 bin evin ısıtma ihtiyacını karşılayacak.

Danimarka, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede ve fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişte tüm dünyaya örnek olacak devasa bir projeyi hayata geçirdi. MAN Energy Solutions tarafından tasarlanan 70 MW kapasiteli ısı pompası tesisi, deniz suyundan aldığı ısı enerjisini bölgesel ısıtma ağlarına aktarmaya başladı.

KÖMÜR SANTRALİNİN YERİNİ ALDI

Yeni sistem, çevreye yılda yaklaşık 1,2 milyon metrik ton CO2 salınımına yol açan eski bir kömür santralinin kapatılmasıyla onun yerini aldı. Sadece bu ısı pompasının tek başına yıllık karbon emisyonunu yaklaşık 120 bin ton azaltacağı öngörülüyor. Sürdürülebilir dönüşümün simgesi olan proje, yeşil enerjiye geçişte tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

İŞLEYİŞ MEKANİZMASI: CO2 AKIŞKANI VE DENİZ SUYU MUCİZESİ

Tesisin çalışma prensibinde CO2 gazı temel akışkan olarak kullanılıyor. Deniz suyundan çekilen ısı yardımıyla sıvı haldeki CO2 buharlaştırılıyor; ardından mekanik olarak sıkıştırılan gazdan yüksek miktarda ısı enerjisi açığa çıkarılıyor. Elde edilen bu sıcaklık doğrudan şehir içi bölgesel ısıtma şebekelerine aktarılarak evlere ulaştırılıyor.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİYLE YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ÇALIŞMA

Dev ısı pompasının ihtiyaç duyduğu elektrik gücü tamamen rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ediliyor. Talebin zirve yaptığı aşırı soğuk dönemlerde ise sistemi desteklemek amacıyla sürdürülebilir odun yongası kullanan biyokütle kazanı ile elektrikli destek kazanları devreye giriyor.

DÜNYAYA ÖRNEK MODEL: FOSİL YAKITLARA BAĞIMLILIK BİTİYOR

25 bin evin ısıtma ihtiyacını deniz suyuyla karşılayan proje, büyük ölçekli kent ısıtmalarında fosil yakıtlardan tamamen vazgeçilebileceğini kanıtladı. Projenin mimarları, bu ölçekteki temiz enerji sistemlerinin diğer kıyı ülkelerinde de yaygınlaşmasını ve iklim krizine karşı küresel bir model olmasını hedefliyor.


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Başlıklar :danimarkadeniz suyu ısı pompasıyenilenebilir enerji
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