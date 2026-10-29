İspanya'daki tren felaketinde acı bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69'a yükseldi

İspanya'nın Kastilya La Mancha özerk bölgesindeki Toledo yakınlarında 28 Ekim'de gerçekleşen hızlı tren faciasında acı bilanço netleşiyor. Hastaneden gelen son vefat haberiyle birlikte can kaybı 69'a çıkarken, kaza sonrasında aşırı sağ muhalefetin hedefi haline gelen hükümet ve ulaştırma bakanına Başbakan Pedro Sanchez'den destek geldi.

ESKİ BAKAN DA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 110 yaralıdan 60'ı taburcu edilirken, 50 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü kazada yaşamını yitirenler arasında İspanya'da 2011-2018 yılları arasında Çalışma ve Sağlık Bakanlığı görevlerini yürüten Maria Fatima Banez Garcia'nın da yer aldığı açıklandı. Çin, Japonya ve Filipinler vatandaşlarının da bulunduğu trenlerde ölenlerden birinin Arjantinli olduğu kesinleşti.

ÜLKEDE 3 GÜNLÜK MİLLİ YAS:

Facianın ardından İspanya genelinde 3 günlük resmi milli yas kararı yürürlüğe girdi. İspanya Kralı 6. Felipe'nin kaza yerini ziyaret edeceği bildirilirken; Başbakan Pedro Sanchez acil durum koordinasyon toplantısının ardından hükümetin kazayı tüm detaylarıyla aydınlatmak için gece gündüz çalışacağını vurguladı.

827 PERSONEL SAHADA

Muhalefet ve aşırı sağ grupların istifasını istediği Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'ye sahip çıkan Başbakan Sanchez, aralarında askerlerin de bulunduğu 827 kişilik arama-kurtarma ve müdahale ekibine teşekkür etti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken alan çevresine 2 kilometreye kadar görüntü alma yasağı getirildi.

SEFERLER ARALIK AYINA KADAR İPTAL: SEBEP "İNSAN HATASI"

Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında gerçekleşen çarpışmanın ardından Madrid-Endülüs hattındaki tren bileti satışları Aralık ayına kadar tamamen durduruldu. Soruşturmayı yürüten resmi makamlar, faciaya ana kontrol merkezinde gerçekleşen insan hatasının neden olduğunu teyit etti.

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