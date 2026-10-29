Rusya’dan Odessa Limanı’nda gemi saldırısı
09:11, 29/10/2026, Perşembe
AA
Arşiv
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisinin gece saatlerinde Odessa Limanı açıklarında İHA’larla vurulduğunu duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna’nın liman ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ordu için yük taşıyan bir gemiyi vurduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.
Rus ordusunun Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada,
"Gece Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisi denizde vuruldu."ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.
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