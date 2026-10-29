İspanya yasta: Hızlı tren faciası

İspanya’nın güneyinde Toledo kenti yakınlarındaki Madrid-Endülüs seferini yapan iki hızlı tren Los Yebenes mevkiinde çarpıştı. 112 Acil servis kaynaklarına göre, çarpışmanın etkisiyle iki vagon yamaçtan yuvarlandı. Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile aynı yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu aktarıldı. İki hızlı trenin çarpıştığı kazada en az 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda yaralının olduğu kaza iki trendeki toplam 544 yolcuyu etkiledi. İlk belirlemelere göre kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi.

ARKADAN ÇARPTI

İlk belirlemelere göre, bir Renfe şirketine bağlı trenin hat üzerinde duran ve yeniden hareket etmeye başlayan Iryo trenine arkadan çarptığı kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle iki vagon raydan çıkarak şevden aşağı yuvarlandı. Kazadan sağ kurtulan yolculardan biri, İspanyol radyo istasyonu Cadena SER’e yaptığı açıklamada, trenlerin altında hayatını kaybedenleri gördüğünü belirterek, “Çok sayıda kişi trenden çıkamadı. Çığlıklar yükseliyordu. Korkunç bir manzaraydı” sözleriyle yaşanan dehşeti anlattı.

ASKER YARDIMA ÇAĞRILDI

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. İspanya İçişleri Bakanlığı, kazanın meydana geldiği Toledo kentinin bağlı olduğu Kastilya ve La Mancha özerk yönetiminin talebi üzerine, jandarma, sivil koruma, polis, itfaiye, insansız hava birimleri ve Adli Tıp Servisi Büyük Afetler Ekibi'nin yanı sıra askerin de bölgeye gönderildiğini duyurdu. Askeri Acil Durum Birliği'nin (UME) diğer ekiplerle kaza bölgesindeki yardım çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

SANCHEZ'DEN BAŞSAĞLIĞI

Kaza nedeniyle Başbakan Pedro Sanchez ile bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderleri gün içindeki programlarını iptal etti. İspanya futbol ligindeki maçlar da benzer şekilde tehir edildi. Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Toledo'daki ciddi tren kazasından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ulaştırma Bakanı, Kastilya ve Leon Özerk Hükümet Başkanı ile sürekli iletişim halindeyim. Acil servisler, ilgili tüm yetkililerle koordinasyon halinde, kazadan etkilenenlere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için sahada çalışıyor. Düşüncelerim, dayanışmam ve desteğim tüm mağdurlar ve aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı. Sanchez, olay yerinde incelemelerde de bulundu.

DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK AĞI

İspanya’nın yüksek hızlı demir yolu ağı, Avrupa’nın en büyüğü, Çin’in ardından ise dünyanın en büyük ikinci ağı konumunda. İspanya'da son büyük tren kazası 18 Ocak 2026'da ülkenin güneyindeki Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde meydana gelmiş, Iryo şirketine bağlı bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti.

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