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Diplomatik çözüm için çalışıyoruz

Diplomatik çözüm için çalışıyoruz

04:00, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:02, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Diplomatik çözüm için çalışıyoruz
Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, diplomasi zemininde çözüm için çalıştıklarını söyledi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması için çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, gelecek yıl 100. yıl dönümü idrak edilecek Türkiye ile ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğine her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti.


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Başlıklar :diplomasipolitikaabd
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