Türkiye’den Mısır’a deniz yetki alanı teklifi
Türkiye, Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını örnek göstererek Mısır ile benzer bir anlaşmaya hazır olduğu mesajını verdi. MSB, böyle bir anlaşmanın Mısır’a Yunanistan ile yapılacak olası anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla deniz yetki alanı kazandıracağını ifade etti.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na işaret ederek Mısır’a benzer bir anlaşma için hazır olduğu mesajını verdi. Bakanlık, Mısır’ın Türkiye ile anlaşması hâlinde Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağını belirtti.
MENFAATLERİMİZ KARŞILIKLI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanmasının Türkiye’nin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan, ilgili kıyı devletlerinin meşru hak ve menfaatlerini gözeten yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu çerçevede, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.