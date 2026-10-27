Mekke İttifakı ve İran buluştu

Mekke Savunma İttifakı ülkeleri İran’ın başkenti Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katıldı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katıldığı toplantıda Türkiye’yi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan’ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan’ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil ediyor. Dörtlü toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan’daki gelişmeler ele alındı.

GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLECEK

Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde bölgede barış ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere dört bölge ülkesi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüşmelere devam etme konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

GÜVENLİK BÖLGE İÇİNE DAYANMALI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Batı Asya’daki güvenliğin bölge içine dayanması sonucuna vardık. Her türlü dış müdahale önlenmeli” ifadelerini kullandı. Rızai, Tahran’a gerçekleştirilen ziyaretin ABD’nin tehditlerinin dünya genelinde etkisinin olmadığını gösterdiğini savundu.

MISIR MECLİSİ'NDEN ONAY

Öte yandan Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Riyad'ın talebi halinde Suudi Arabistan'ın savunmasına destek için yetki verdi. Mısır Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gerekli adımları atma yetkisi verilmesine ilişkin öneriyi oylamak üzere Meclis üçüncü kez toplandı. Toplantıda Sisi'ye yetki verilmesi kararı üçte iki çoğunlukla onaylandı. Mısır Anayasası'na göre aynı zamanda silahlı kuvvetleri başkomutanı olan cumhurbaşkanı, Ulusal Savunma Konseyi'nin görüşünü almadan ve meclisin üçte iki çoğunluğunun onayı olmadan savaş ilan edemez ve silahlı kuvvetleri ülke sınırları dışına gönderemez.

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