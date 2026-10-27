Atina'ya Akdeniz'de ikinci şok

Yunan basını, Paris yönetiminin Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında planlanan elektrik bağlantı projesinin ertelenmesini istediğini, Atina'nın ise bu talebe karşı çıktığını yazdı. Yunanistan gazetesi Ta Nea'nın haberine göre Fransa, Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim'de Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onaylamasının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yeniden değerlendirmek istedi. Haberde, Macron yönetiminin anlaşma onaylanmadan önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın boyutunu ve Libya'nın kararının olası sonuçlarını yeterince değerlendirmediği öne sürüldü. Anlaşmanın onaylanmasının hemen ardından Türkiye, Akdeniz’de bir seyir duyurusu (NAVTEX) yayınladı. Duyuruda, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında planlanan doğal gaz boru hattı projesine ilişkin çalışmalar gerekçe gösterilerek, aralık ayının sonuna kadar geçerli olacak denizcilik ve seyrüsefer güvenliği uyarılarına yer verildi.

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Bu ittifaklar Güney Kıbrıs'ı korumaz