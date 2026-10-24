Mekke İttifakı siyasi birliği sağlayabilir

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması", Ankara’nın bölgedeki diplomatik dehasını ve oyun kurucu gücünü bir kez daha en üst düzeyde tescilledi. İsrail’in Suriye ve Lübnan hattında tırmandırdığı yayılmacı tehditlere karşı tarihi ve stratejik bir barikat olan bu pakt, İslam dünyasının jeopolitik birliğini yeniden inşa etme yolunda en kritik hamle olarak öne çıkıyor. Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mekke Anlaşması’nın, İslam dünyasının siyasi birliğine zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

ÜMMETİN YENİDEN ÖNCÜ OLMASI LAZIM

Ümmetin birliğinin yalnızca ortak çıkarlara değil, dini sorumluluğa da dayandığını kaydeden Karadaği, halk kurumları, alimler ve İslami hareketlerden başlayıp İslam ülkelerine yayılacak bir birlik hedeflediklerini söyledi. 3 ülke arasındaki yakınlaşmanın kendilerini cesaretlendirdiğini dile getiren Karadaği, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu: “Bu anlaşma, ümmetin birliğini sağlama yönünde adım atmamız için bizi son derece teşvik etti. İnşallah bu süreci başlatmayı, ardından İslam ülkelerine yaymayı hedefliyoruz. Bu ortaklık geleceği değiştirebilir, daha geniş bir siyasi birlik için çekirdek oluşturabilir. Birlik, dini bir yükümlülük ve gerçek bir ihtiyaçtır. Ümmetin bilimde, siyasette ve medeniyette yeniden öncü olmasını istiyoruz.”

İSRAİL KARŞISINDA ORTAK HAREKET

Karadaği, şunları söyledi: “İsrail’in hedefleri artık açıkça görülüyor. Geçmişte İsrail’in Nil’den Fırat’a uzanan bir toprak hedefi olduğuna ilişkin araştırmalar yapılıyordu. Netanyahu’nun açıkladığı harita ve politikalar, İsrail’in özellikle Orta Doğu’da hakimiyet kurmak istediğini gösteriyor. İsrail, herhangi bir yerde kendisine karşı koyabilecek bir güç istemiyor. Bu da ümmetin bir araya gelmesi için önemli nedenlerden birisi. Eğer din bizi bir araya getirmiyorsa, çıkarlarımız, karşılaştığımız tehditler ve yaşadığımız felaketler bizi birleştirsin.”

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