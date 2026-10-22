MSB'den Libya açıklaması: Anlaşma uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması" (BIMDTC-2026) kapsamında Sincan Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde;

Jeostratejik ve Jeopolitik önemi her geçen gün artan ülkemiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile yürüttüğü diplomatik girişimler doğrultusunda, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Mekke Savunma İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı ile birlikte ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğinin ve stratejik iş birliğinin somut göstergesidir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şanlı tarihimizden aldığı güç ve ilhamla, dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesine destek vermekte; ülkemizin bölgesel ve küresel barış ile istikrarın tesisine yönelik yapıcı ve kararlı çabalarına katkı sunmaktadır.

Bedir Mutabakat zaptı

21 Ekim’de Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun ve birlikte çalışma iradesinin somut bir göstergesidir.

Bu mutabakatla, savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile ülkelerimiz arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu mutabakat, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Libya deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan ve yürürlükte bulunan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim 2026 tarihinde onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Söz konusu karar, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde imzalanan Mutabakat Muhtırasının geçerliliğini teyit etmekte ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmektedir.

Ülkemiz, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Katar’dan Eurofıghter tedariki

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Katar’dan Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilen heyetler arası toplantılarda; tedarik edilecek uçak ve mühimmatın kapsamı, pilot ve bakım personelinin eğitimleri ile uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek hususları ele alınmıştır.

Katar tarafından taslak eğitim programı ve satış sözleşmesinin hazırlanarak ülkemize gönderilmesi beklenmektedir.

Uluslararası müşterek stratejik komutanlığı

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da dâhil olmak üzere yurt dışında görev yapan birlik ve unsurlarımızın sevk ve idaresinde etkinliğin artırılması amacıyla, Ağustos 2026'da Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlık (UMSK) teşkil edilmiş ve Komutanlığına Korgeneral Sebahattin KILINÇ atanmıştır.

2027 yılı savunma bütçesi

Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve değişen güvenlik ortamı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının süratle karşılanmasını ve savunma kabiliyetlerimizin sürekli geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu kapsamda; kara, deniz, hava, uzay ve siber harekât alanlarında ihtiyaç duyulan silah, sistem ve platformların yerli ve millî imkânlarla geliştirilmesi, başta hava savunma sistemleri, millî savaş uçağı, insansız hava araçları ve gemi inşa faaliyetleri olmak üzere stratejik savunma projelerinin sürdürülmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığının güçlendirilmesi ve harekât etkinliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımızın 2027 yılı bütçe ödeneği artırılmıştır.

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