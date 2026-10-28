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MSB 'Mısır ile de anlaşmaya hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare deniz alanı kazanacak

MSB 'Mısır ile de anlaşmaya hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare deniz alanı kazanacak

12:03, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:25, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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MSB 'Mısır ile de anlaşmaya hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare deniz alanı kazanacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması anlaşmasına işaret edilerek, “Mısır’la da benzer bir anlaşmaya hazırız” mesajı verildi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, "Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk, Ankara'daki araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem yurt içinde hem de uluslararası sahada yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler verdi.

CUMHURİYET’İN 103'ÜNCÜ YILINA ÖZEL GÖRKEMLİ KUTLAMA PROGRAMI

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de tören, Külliye’de tebrikat ve Ankara’da geçit töreni düzenlenecek. Türk Yıldızları Anıtkabir’de saygı uçuşu, SOLOTÜRK ise Eskişehir’de gösteri uçuşu yapacak. Deniz Kuvvetleri 29 gemi ile 29 liman ziyareti icra ederken, Askeri Müzeler vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.


TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM: HUDUTLARDA YÜZDE YÜZ KONTROL

Son bir hafta içerisinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirtilen Aktürk, hudutlarda 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 422 kişinin yakalandığını açıkladı. Yıl başından bu yana sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 629'a, engellenen kişi sayısı ise 57 bin 855’e ulaştı.


15 BİN KİLOMETREKARE DAHA FAZLA DENİZ ALANI

Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'daki Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılayan Bakanlık, Mısır'a da çağrıda bulundu. Türkiye ile Mısır arasında imzalanacak olası bir sınırlandırma anlaşmasının, Mısır'a Yunanistan ile yapacağı muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla deniz yetki alanı kazandıracağı vurgulandı.


MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİNDEN YENİ TESLİMATLAR VE ULUSLARARASI TATBİKATLAR

Kara Kuvvetleri envanterine Karayel Karinalı Bot ile Kablolu Kamikaze-2 İnsansız Kara Aracı (İKA) dahil edildi, MKE tarafından MAM-15 keskin nişancı tüfekleri teslim edildi. Öte yandan TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım firkateynleri 30 Ekim'de Somali'ye intikale başlarken, Mısır ile 4-9 Kasım tarihlerinde 'Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı' gerçekleştirilecek.


IRAK VE KOSOVA'DA DİPLOMATİK VE ASKERİ KRİTİK ADIMLAR

Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevi düzenlenen törenle 1 yıllığına Türkiye tarafından devralındı. Irak Merkezi Hükümeti'nin Sincar'da devlet otoritesini sağlama ve bölgeyi terör örgütlerinden temizleme adımları memnuniyetle karşılanarak sürecin yakından takip edildiği bildirildi.


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Başlıklar :msbmilli savunma bakanlığılibyamısırdeniz yetki alanları
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