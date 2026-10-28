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Harvard hayaline ilik nakliyle yeniden tutundu: Eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme döneceğim

Harvard hayaline ilik nakliyle yeniden tutundu: Eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme döneceğim

12:37, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:41, 28/10/2026, Çarşamba
DHA
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Harvard hayaline ilik nakliyle yeniden tutundu: Eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme döneceğim
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Ahmet Cemal Müftüoğlugil’e, bacağında küçük kırmızı noktaları fark etmesi üzerine başvurduğu hastanede 13 Şubat'ta lösemi tanısı konuldu.

Ankara'da lösemi ile mücadele eden ve ilik nakli için 2 donörün kök hücre vermekten vazgeçmesiyle Harvard Üniversitesi’ndeki eğitimini ertelemek zorunda kalan Ahmet Cemal Müftüoğlugil'e (18), yaklaşık 1 ay sonra Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla bulunan yeni vericiden kemik iliği nakli yapıldı. Nakil ünitesinden çıkışta turuncu balonlarla karşılanan Müftüoğlugil, büyük mutluluk yaşadı. Müftüoğlugil, yeni eğitim yılında Harvard eğitimine başlayacağını söyleyerek, "Artık hayallerimin önünde hiçbir engel kalmadı" dedi.

Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müftüoğlugil, eğitimini de aksatmadan devam ettirip İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul aldığını öğrendi. Müftüoğlugil, kemoterapi tedavisinden sonra haziran ayında kemik iliği nakline hazır hale geldi. Yapılan taramalarda 2 tam uyumlu kemik iliği donörü bulundu; ancak ikisi de bağıştan vazgeçti. Büyük yıkım yaşayan. Müftüoğlugil, biyoloji eğitimi için ABD'ye gitme hayalini ertelemek zorunda kaldı.

BALONLARLA KARŞILANDI

Müftüoğlugil için, LÖSEV’in çağrısıyla TÜRKÖK aracılığıyla yaklaşık 1 ay sonra yeni bir verici bulundu. 8 Ekim'de başarılı bir operasyonla kemik iliği nakli yapılan Müftüoğlugil, dün nakil ünitesinden çıkarken LÖSEV'de tedavi gören ve iyileşen, yaklaşık 20 şehirden gelen 60’tan fazla iyileşmiş genç, sağlık çalışanları, arkadaşları ve ailesi tarafından turuncu balonlarla, 'Harvard senin, gurur bizim', 'Game over kanser, level geçildi', 'Kök hücreyle filizlenen umutlar şimdi çiçek açıyor' yazılı pankartlarla karşılandı. Babasından kök hücre nakli yapılan lösemi hastası arkadaşı Celal Karadağ (19) ile birlikte nakil ünitesinden çıkan Müftüoğlugil için arkadaşları, şarkıcı Rafet El Roman'ın 'Macera dolu Amerika' şarkısıyla mutluluğuna ortak oldu. Müftüoğlugil için daha sonra bahçede turuncu balonlar havaya uçuruldu.

'HAYALLERİMİN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMADI'

Ahmet Cemal Müftüoğlugil, DHA'ya yaptığı açıklamada, 2 donörün bağıştan vazgeçmesiyle büyük üzüntü yaşadığını, ancak ümidini kaybetmediğini söyleyerek, "Biz o süreçte bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrımız sonucunda TÜRKÖK’e duyarlı bir vatandaşımız bağışta bulunmuş. Bu sayede nakil olma şansı elde ettim. Burada löseminin son teknolojik hastane imkanları sayesinde komplikasyonsuz bir şekilde naklim gerçekleşti. Ve şimdi de hastaneden taburcu oluyorum. Kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Artık hayallerimin önünde hiçbir engel kalmadı. Seneye eğitime devam edebileceğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sağlığıma kavuşmanın verdiği büyük bir mutluluk var. Aynı zamanda buradaki herkese, hastanemizdeki doktorlara, hemşirelere, LÖSEV’e, tüm bağışçılarımıza, tüm TÜRKÖK bağışçılarına çok minnettar hissediyorum. Hepsinin yardımları için, hepsinin duyarlılıkları için, teşekkür ediyorum. Bu süreçte hepsinin desteğini arkamda bolca hissettim. O yüzden hepsine karşı çok minnettar hissediyorum" dedi.

'HARVARD EĞİTİMİNDEN SONRA ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM'

Mütftüoğlugil, Harvard’daki okulla iletişim halinde olduğunu ve seneye eğitimine başlayacağını söyleyerek, "Çünkü nakil olmuş olsam da kontrollerim devam edecek. O yüzden tüm kontrol sürecimi tamamladıktan sonra seneye ağustos ayında, yani yeni eğitim yılında eğitime başlayacağım. Harvard’da da aslında lösemi farkındalık için çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Bu konuda farkındalığın artması, daha çok insanın bağışçı olması ve bu hastalığın farkında olunması gerçekten çok çok önemli bir konu. Aynı zamanda zaten ben biyoloji okumak için gidiyorum. O yüzden biyoloji araştırmalarına devam etmek, bu konuda bilime katkıda bulunmak, insanlara katkıda bulunmak istiyorum. Ve tabii ki eğitimi tamamladıktan sonra da ülkeme geri dönüp burada çalışmalarıma devam etmek istiyorum" diye konuştu.

'PEK ÇOK İNSAN BAĞIŞÇI OLDU'

Anne Aysun Müftüoğlugil de "Medyadaki haberler sayesinde birçok insana ulaştık. Ve yeni donörler oldu. Bu yeni donörlerden biri de Cemal’le uyumlu oldu. Tüm LÖSEV ailesine, hocalarımıza, tüm bağışçılara, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Yani bu çağrıların çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Artık belirsizlik sonlandı. Harvard Cemal’in hayaliydi. Çok emek verdi. Şimdi de inşallah sağlığına kavuşunca önümüzdeki eğitim öğretim yılında orada eğitimine devam edecek" dedi.

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