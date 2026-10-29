Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Karadeniz’de ek önlemler alabiliriz

Karadeniz’de ek önlemler alabiliriz

Nur Banu Aras
04:00, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Karadeniz’de ek önlemler alabiliriz
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’nın Karadeniz’de seyir güvenliği için ilave önlemler de alabileceğini açıkladı. Üç ülkenin Sofya’da bir araya gelen savunma bakanları, Karadeniz’deki ticaret yollarının güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların artması üzerine Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’dan ortak güvenlik mesajı geldi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da, "Karadeniz'de Güvenlik" toplantısında bir araya geldi. Üçlü toplantıda, deniz ticaret yollarının ve kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin kırmızı çizgi olduğu vurgulandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığı toplantı sonrası üç bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Güler, üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin her türlü tedbiri alabilecek kapasitede olduğunu belirterek bölgedeki seyir güvenliği için ilave önlemlerin de alınabileceğini açıkladı.

EK TEDBİRLER GELİYOR

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Güler, dost ve müttefik Bulgaristan ve Romanya ile tam bir eş güdüm ve dayanışma içerisinde sergilenen tek sesli ve kararlı duruşun, savaşan her iki tarafa da Karadeniz’deki ticari rotaların ve kıyıdaş ülkelerin emniyetinin ihlal edilemez bir kırmızı çizgi olduğunun net bir şekilde hatırlatılması bakımından önemli olduğunu ifade etti. Güler, “Bundan sonra da bölgesel sahiplik prensibi çerçevesinde ve sahip olduğumuz kabiliyetlerle Karadeniz’de seyir güvenliğine katkı sağlamaya yönelik ilave her türlü tedbiri alacağımızı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

BİR TİCARİ GEMİ DAHA VURULDU

Yaklaşık 5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz’in güvenliğine yönelik önemli yansımalarının olduğunu aktaran Güler, Karadeniz’de ticari gemilere yoğun saldırıların endişeyle karşılandığını, açık deniz alanlarındaki seyrüsefer serbestliği prensibi kapsamında tarafları sağduyuya davet ettiklerini ifade etti. Güler şöyle devam etti: “Nitekim, bugün (dün) Bulgaristan’ın deniz yetki alanında bir ticari geminin daha 3 dronla vurulduğunu öğrendik. Daha dikkatli olmaları konusunda her iki tarafı da uyarmakta yarar olduğunu değerlendiriyorum.”

HAKLARIMIZ SAKLI

Türk bayraklı ve Türk işletmeli gemilere yönelik saldırılar karşısında her türlü yasal haklarını saklı tuttuklarını ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini aktaran Güler, “Bölge ülkeleri olarak alınabilecek tedbirler noktasında hiçbir yetenek eksikliğimiz bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Romanya ve Bulgaristan’ın silahlı kuvvetleri her türlü tedbir için ihtiyaç duyulan kabiliyetlere de sahiptir” şeklinde konuştu.

NATO ile koordinasyon vurgusu

  • Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Karadeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılar şiddetle kınandı. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak amacıyla askeri iş birliği ve koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabakata vardığı belirtildi. Karadeniz’deki ticari gemilere yönelik tüm saldırıların şiddetle kınandığı bildiride, NATO ile gerektiğinde koordinasyon içinde bilgi paylaşımının artırılması, deniz alanına ilişkin farkındalığın geliştirilmesi ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi konularında da mutabakata varıldığı belirtildi.

MSB 'Mısır ile de anlaşmaya hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare deniz alanı kazanacak
Gündem
MSB 'Mısır ile de anlaşmaya hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare deniz alanı kazanacak
Bakan Güler KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Gündem
Bakan Güler KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Başlıklar :MSBYaşar GülerDiplomasiKaradeniz
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026