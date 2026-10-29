Karadeniz’de ek önlemler alabiliriz

Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların artması üzerine Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’dan ortak güvenlik mesajı geldi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da, "Karadeniz'de Güvenlik" toplantısında bir araya geldi. Üçlü toplantıda, deniz ticaret yollarının ve kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin kırmızı çizgi olduğu vurgulandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığı toplantı sonrası üç bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Güler, üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin her türlü tedbiri alabilecek kapasitede olduğunu belirterek bölgedeki seyir güvenliği için ilave önlemlerin de alınabileceğini açıkladı.

EK TEDBİRLER GELİYOR

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Güler, dost ve müttefik Bulgaristan ve Romanya ile tam bir eş güdüm ve dayanışma içerisinde sergilenen tek sesli ve kararlı duruşun, savaşan her iki tarafa da Karadeniz’deki ticari rotaların ve kıyıdaş ülkelerin emniyetinin ihlal edilemez bir kırmızı çizgi olduğunun net bir şekilde hatırlatılması bakımından önemli olduğunu ifade etti. Güler, “Bundan sonra da bölgesel sahiplik prensibi çerçevesinde ve sahip olduğumuz kabiliyetlerle Karadeniz’de seyir güvenliğine katkı sağlamaya yönelik ilave her türlü tedbiri alacağımızı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

BİR TİCARİ GEMİ DAHA VURULDU

Yaklaşık 5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz’in güvenliğine yönelik önemli yansımalarının olduğunu aktaran Güler, Karadeniz’de ticari gemilere yoğun saldırıların endişeyle karşılandığını, açık deniz alanlarındaki seyrüsefer serbestliği prensibi kapsamında tarafları sağduyuya davet ettiklerini ifade etti. Güler şöyle devam etti: “Nitekim, bugün (dün) Bulgaristan’ın deniz yetki alanında bir ticari geminin daha 3 dronla vurulduğunu öğrendik. Daha dikkatli olmaları konusunda her iki tarafı da uyarmakta yarar olduğunu değerlendiriyorum.”

HAKLARIMIZ SAKLI

Türk bayraklı ve Türk işletmeli gemilere yönelik saldırılar karşısında her türlü yasal haklarını saklı tuttuklarını ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini aktaran Güler, “Bölge ülkeleri olarak alınabilecek tedbirler noktasında hiçbir yetenek eksikliğimiz bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Romanya ve Bulgaristan’ın silahlı kuvvetleri her türlü tedbir için ihtiyaç duyulan kabiliyetlere de sahiptir” şeklinde konuştu.

NATO ile koordinasyon vurgusu

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Karadeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılar şiddetle kınandı. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak amacıyla askeri iş birliği ve koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabakata vardığı belirtildi. Karadeniz’deki ticari gemilere yönelik tüm saldırıların şiddetle kınandığı bildiride, NATO ile gerektiğinde koordinasyon içinde bilgi paylaşımının artırılması, deniz alanına ilişkin farkındalığın geliştirilmesi ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi konularında da mutabakata varıldığı belirtildi.

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