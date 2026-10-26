Bakan Güler KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

El öpme tartışmasının ardındaki tasavvufi gelenek

Topkapı Sarayı’ndaki açılış töreninde 84 yaşındaki Sadettin Ökten’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpmeye yönelmesi, Erdoğan’ın ise karşılık olarak Ökten’in elini öpmeye çalışması gündem oldu. Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ’ın yaş farkı üzerinden Sadettin Ökten'i eleştirdi. Ancak bu davranışın asırlık tasavvufi bir gelenek olduğu biliniyor.