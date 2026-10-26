Bakan Güler KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
12:37, 26/10/2026, Pazartesi
AA
Yaşar Güler - Ünal Üstel
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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