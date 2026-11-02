Made in Europe Avrupa'nın sonu olur

Avrupa Birliği’nin (AB) düşünce kuruluşlarından Bruegel’in üç uzmanı, Almanya ve Fransa'nın otomotiv sektöründe gündeme getirdiği “Made in Europe” girişiminin Avrupa’ya zarar vereceğini savundu. Handelsblatt’ta yayımlanan makalede, AB'nin girişim çerçevesinde büyük bir jeopolitik yıkımla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu. Yazıda, Avrupa otomotiv sanayiinin rekabet gücünü düşüreceği ve AB’nin ticari ortaklarıyla ilişkilerini bozacağı uyarısı da yapıldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Asya seyahatinde Güney Kore ve Japonya’nın girişime yönelik sert tepkileriyle karşılaştı. Ortak girişimin yanlış bir politika tercihi olduğu ve sonuçta Avrupa Birliği’ne zarar vereceği ifade edildi.

Jeopolitik sonuçlar doğurur

Makalede öne çıkan eleştiri ticaret politikası ve jeopolitik sonuçlara ilişkin. Yalnızca Avrupa'da üretilen elektrikli araçların sübvansiyonlardan yararlanmasını öngören “Made in EU” yaklaşımının Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla ve Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık, Türkiye ve Fas gibi ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarıyla çelişebileceği ifade edildi. Yazarlara göre bu tercih, AB’nin çok taraflı ticaret sistemini savunan ve güvenilir bir ticaret ortağı olma iddiasını da zedeliyor.

Türkiye dışarıda bırakılamaz

Bruegel uzmanları, Avrupa'nın dar kapsamlı ve korumacı bir üretim politikası yerine “Made with the EU” (AB ile birlikte üretildi) yaklaşımını benimsemesini öneriyor. Bu çerçevede Türkiye, Fas, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi güçlü tedarik zincirlerine sahip ticaret ortaklarının sistemin dışında bırakılmaması gerektiği belirtiliyor. Çin kaynaklı risklere karşı ise sıkı menşe kurallarının uygulanabileceği ifade ediliyor. Makalede ayrıca Avrupa Komisyonu'na, AB'nin serbest ticaret ortaklarıyla karşılıklı tedarik pazarlarına erişim ve elektrikli araçların ortak teşviki konusunda müzakere yetkisi verilmesi öneriliyor. Benzer bir iş birliği modelinin yeşil çelik gibi diğer sanayi alanlarına da uygulanabileceği kaydediliyor. Yazarlara göre dizel fiyatlarındaki artışın elektrikli araçlara geçişi hızlandırdığı bir dönemde bu tercihin yapılması, AB’nin 2040 iklim hedeflerine ulaşmasını da tehlikeye atıyor.

Merz'e Asya'da sert tepki

Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, beş günlük Doğu Asya ziyaretinin ardından, Avrupa otomotiv sektöründe planlanan “Made in Europe” düzenlemesine yönelik bölgedeki tepkilerin yoğunluğu karşısında şaşkınlık duyduğunu söyledi. Güney Kore ve Japonya, planın kendi otomotiv sektörlerini ve Avrupa ile ticari ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle girişime itiraz etti. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Merz'den ülkelerinin AB üyesi devletlerle aynı muameleyi görmesi için destek istediğini söyledi. Japonya'dan da benzer itirazlar geldi. Merz, cuma akşamı beş günlük Asya turunun ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki tepkilerin yoğunluğunun kendisini bir ölçüde şaşırttığını belirtti. Almanya Başbakanı, Fransa-Almanya önerisinin Singapur, Japonya ve Güney Kore'de Avrupa'nın yeni bir korumacılık dalgasına yöneldiği ve diğer ülkelere kapılarını kapattığı endişesine yol açtığını kabul etti. Bu itirazları “çok ciddiye alacaklarını” söyleyen Merz, konuyu AB liderler zirvesinde gündeme getireceğini açıkladı. AB liderleri, 13 Kasım'da Dublin'de gayriresmî bir toplantı için bir araya gelecek.

İRAN SAVAŞININ MALİYETİ 112 MİLYAR DOLAR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran savaşının bir an önce sona erdirilmesi için Almanya’nın çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, çatışmanın son sekiz ayda Avrupa’nın enerji maliyetlerine 100 milyar avronun (112 milyar dolar) üzerinde ek yük getirdiğini söyledi. Seul’de gazetecilere konuşan Merz, savaşın sona erdirilmesi amacıyla diplomatik girişimleri koordine ettiklerini ve yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Merz, çatışmanın askerî yöntemlerle çözülemeyeceğini de vurguladı. Merz, “Avrupa’daki şirketler ve tüketiciler, bu çatışma nedeniyle enerji fiyatlarının yükselmesi sonucunda 100 milyar avronun üzerinde ilave maliyet ödemek zorunda kaldı” dedi. Almanya Başbakanı, “Dolayısıyla bu çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesinde ekonomik açıdan da çıkarımız var” ifadelerini kullandı. İsrail'in tetiklediği İran savaşının en büyük destekçilerinden biri Almanya Başbakanı Merz olmuştu.