İran'dan Hürmüz Boğazı şartı: 'Top ABD'nin sahasında'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin deniz ablukasını kaldırmadan ve Tahran'ın taleplerini karşılamadan Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını belirterek, diplomatik süreçte topun ABD'nin sahasında olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Tahran'ın 7 şarttan oluşan 7 günlük planının İran'ın son girişimi olduğunu belirten Bekayi, hem arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletilen hem de İran heyetinin New York temaslarında gündeme getirdiği şartların açık, net ve mantıklı olduğunu ifade etti.
İran'ın sunduğu 7 aşamalı planın ülkesinin iyi niyetini ortaya koyduğunu söyleyen Bekayi, taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini ve müzakere sürecinin başlayabileceğini dile getirdi.
ABD ile mesaj alışverişi sürüyor
Bekayi ayrıca, halihazırda ABD ile mesaj alışverişinin sürdüğünü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin görüşmeleri kolaylaştırmak için Katar'da bulunduğunu belirtti.
İran müzakere heyetine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bekayi, heyetin yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın müzakere heyetine başkanlık etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.
ABD'den gelen saldırı tehditlerine ilişkin ise Bekayi, "ABD'nin tehditleri bizim yeteneklerimizi artırma azmimizi daha kararlı hale getiriyor" dedi.