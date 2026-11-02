Zelenskiy ararsa telefonu Putin açacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki temas trafiğine dair Kremlin'den dikkat çeken mesajlar geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamalarda iki ülke liderinin olası doğrudan temasına ve Abu Dabi'de yapılması planlanan müzakerelerin formatına değindi.

ABU DABİ'DE ÜÇLÜ MÜZAKERE FORMATI GÜNDEMDE

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan görüşmelere Avrupalı temsilcilerin katılım ihtimalini değerlendiren Uşakov, Amerikalılarla çalışma düzeyinde temasların sürdüğünü ifade etti. Kremlin Danışmanı, bu süreçte müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta gerçekleştirilmesinin mantıklı bir adım olacağını vurguladı.

"ZELENSKİY ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN SİNYAL İLETİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelebileceğini belirten Yuriy Uşakov, Zelenskiy tarafının çeşitli kaynaklar üzerinden görüşme talebi ve sinyalleri ilettiğini bildirdi.

"PUTİN HİÇBİR ZAMAN GÖRÜŞMEKTEN VAZGEÇMEDİ"

Basın mensuplarının "Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusunu yanıtlayan Uşakov, "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi" diyerek Moskova'nın diyalog kapısını kapatmadığı mesajını verdi.

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