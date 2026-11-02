Rusya ve Ukrayna anlaşmak zorunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, küresel krizlerin enerji ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Karadeniz ve Kızıldeniz’deki ticaret yollarında yaşanan aksaklıkların küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Fidan, Türkiye’nin arabuluculuğun yanı sıra çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini anlattı.

SAVAŞIN MALİYETİ DURDURULMALI

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yaklaşık beş yıldır devam ettiğini hatırlatan Fidan, savaşın hem bölgeye hem dünya ekonomisine ağır bedeller ödettiğini belirterek, “Artık bu savaş taşınamaz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna, büyük bir fedakârlıkta bulunarak bir anlaşmaya varmak zorundalar” dedi. Barışın ardından Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin de yeniden tanımlanması gerektiğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığın da çözülmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Hürmüz Boğazı’nın yeniden ticarete açılmasının önemine işaret etti. Karadeniz’de Rus ve Ukrayna tahılı ile enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılama-masının gıda güvenliği açısından ciddi sorun oluşturduğunu belirterek, tahıl sevkiyatının yeniden başlaması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

SİNİRLİOĞLU TÜRKİYE’NİN ADAYI

Toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanı sıra Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Meksika, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan temsilcileriyle görüştüğünü aktaran Fidan, Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu’nu resmen aday gösterdiğini açıkladı. Seçim

sürecinde coğrafi dağılım teamülü gereği sıranın Latin Amerika’da olduğunu ancak adaylar arasında uzlaşma sağlanamadığını belirten Fidan, yaşanan tıkanıklığın ardından Türkiye’nin adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı mektupla BM’ye bildirdiğini söyledi.

Gündem

Ankara'dan küresel sahneye sürpriz isim: Bakan Fidan'dan 'Cumhurbaşkanımızın çok güvendiği isim' vurgusu

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan'dan G20 sonrası önemli mesajlar: Beş yıllık savaş artık taşınamaz

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile 'Gazze' ve 'İran'ı görüştü