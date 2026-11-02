Mekke Anlaşması Genel Kurul’da
, Pazartesi04:00, 02/11/2026
Yeni Şafak
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına yarın başlayacak. Genel Kurul’un ilk gündem maddesi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması olacak. Geçen hafta Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen anlaşmaya AK Parti, MHP ve CHP destek verirken Yeni Parti, DEM Parti ve İYİ Parti ret oyu verdi. Ortak savunma, güvenlik, istihbarat ve askeri iş birliğini öngören anlaşma, Genel Kurul’da oylanacak.
KIZILAY TEKLİFİNE DEVAM EDİLECEK
Genel Kurul’da görüşmelerine ara verilen 11 maddelik Türk Kızılay Kanunu Teklifi de yeniden ele alınacak. Kızılay’ın görev ve yetkileri, uluslararası insani yardım faaliyetleri ve afet dönemlerindeki sorumluluklarını yeniden düzenleyen teklifin ilk üç maddesi kabul edilmişti.
FAKIBABA’NIN VEKİLLİĞİ OYLANACAK
Genel Kurul’un bir diğer gündem maddesi ise İYİ Parti’den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba olacak. Anayasa’nın 84’üncü maddesi gereğince milletvekilliğinden istifanın geçerlilik kazanması için Genel Kurul’un kabul kararı vermesi gerekiyor. Bu kapsamda Fakıbaba’nın milletvekilliğinin düşürülmesi oylanacak.
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Başlıklar :AK PartiYeni PartiMHPCHP