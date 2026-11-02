Mekke Anlaşması Genel Kurul’da

KIZILAY TEKLİFİNE DEVAM EDİLECEK

Genel Kurul’da görüşmelerine ara verilen 11 maddelik Türk Kızılay Kanunu Teklifi de yeniden ele alınacak. Kızılay’ın görev ve yetkileri, uluslararası insani yardım faaliyetleri ve afet dönemlerindeki sorumluluklarını yeniden düzenleyen teklifin ilk üç maddesi kabul edilmişti.

FAKIBABA’NIN VEKİLLİĞİ OYLANACAK

Genel Kurul’un bir diğer gündem maddesi ise İYİ Parti’den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba olacak. Anayasa’nın 84’üncü maddesi gereğince milletvekilliğinden istifanın geçerlilik kazanması için Genel Kurul’un kabul kararı vermesi gerekiyor. Bu kapsamda Fakıbaba’nın milletvekilliğinin düşürülmesi oylanacak.

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