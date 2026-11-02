Yeni mağduriyet alanlarına odaklanacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu, sosyal politika çalışmalarında yeterince fark edilmeyen yeni mağduriyet alanlarına odaklanacaklarını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla koordineli çalışacaklarını söyledi.
Bölge ve konu bazında saha analizleri yapacaklarını aktaran Terzioğlu, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çalışmalarına sonuna kadar destek vereceğiz. Onların konuşan dili olmak için gayret edeceğiz. Sahayı da bütün açıklığıyla onlara taşıyacağız” dedi.
BAĞIMLILIK KONUSU GÜNDEMİMİZDE
Nafaka konusunun da gündemlerinde olduğunu belirten Terzioğlu, nafaka veren ve alan tarafın mağduriyet yaşamaması için saha analizlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sosyal politikalarda tek ebeveynlik, yalnız yaşayan kişiler ve istismar ya da şiddet uygulayan çocuklar gibi yeni başlıklar üzerinde çalışacaklarını kaydetti. Uyuşturucuyla mücadelede bölgesel analizler yapılacağını, kullanımın nedenleri ve suçla bağlantılı risklerin inceleneceğini söyleyen Terzioğlu, mücadelenin ailelerin, uzmanların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
TEKNOLOJİ KULLANIMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Dijital bağımlılıkla mücadelede ise sorumluluğun yalnızca çocuklara yüklenemeyeceğini vurgulayan Terzioğlu, anne babaların teknoloji kullanımını da gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Çalışmalarda Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iş birliği yapacağını aktaran Terzioğlu, “Bu tip problemleri ve yaptığımız işleri gençlerimize gençler, çocuklarımıza çocuklar anlatacak” ifadelerini kullandı.