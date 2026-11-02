Bu hafta 5 bakanlığın bütçesi görüşülecek
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı bütçe görüşmelerine bu hafta beş bakanlıkla devam edecek. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi ele alınacak. Yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çarşamba Ticaret Bakanlığı, perşembe Hazine ve Maliye Bakanlığı, cuma günü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek.
EMEKLİLERİN GÖZÜ BÜTÇEDE
Yarınki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde emeklilerin gelir durumu gündeme gelecek. En düşük emekli aylığının artırılması, maaş zamları ve asgari ücret hazırlıklarının yanı sıra olası bir emekli maaşı düzenlemesi için bütçede kaynak oluşturulup oluşturulamayacağı değerlendirilecek.
HAZİNE BÜTÇESİNDE ENFLASYON GÜNDEMİ
Perşembe günü yapılacak Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerinde ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele politikası, 2027 bütçesinin büyüklüğü ve kamu harcamalarının dağılımı ele alınacak. 2026 bütçesine kıyasla 8 trilyon lirayı aşan artışın hangi alanlara ayrıldığı ve gelir-gider dengesi de komisyonun gündeminde olacak. Görüşmelerde fon vurgununun ardından yürütülen tasfiye ve ödeme süreci ile son dönemdeki görevden almaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Emekli aylıklarında olası artış için bütçede ilave kaynak bulunup bulunmadığı da değerlendirilecek.