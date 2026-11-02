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Önümüzdeki 24 yıl için hedeflerimiz hazır

Önümüzdeki 24 yıl için hedeflerimiz hazır

04:00, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Önümüzdeki 24 yıl için hedeflerimiz hazır
Hüseyin Yayman, son 24 yılda şehir hastaneleri, yollar, havalimanları ve üniversiteler gibi pek çok yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, partisinin 3 Kasım 2002’de iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Geçen 24 yılda AK Parti Türkiye’yi az gelişmiş bir ülke olmaktan kurtararak küresel bir güç haline getirmiştir” dedi.

AK Parti’nin katıldığı 18 seçimde tek başına iktidara geldiğini belirten Yayman, bu başarının milletin desteğiyle elde edildiğini söyledi. Son 24 yılda şehir hastaneleri, yollar, havalimanları ve üniversiteler gibi pek çok yatırımın hayata geçirildiğini ifade eden Yayman, “Ama Cumhurbaşkanımızın, AK Parti’nin en önemli başarısı Türk milletine ‘Ben de başarabilirim, yapabilirim’ duygusunu vermiştir” dedi.

REFORM VE YENİ ANAYASA VURGUSU

Türkiye’nin değişen ihtiyaçları doğrultusunda siyasetin ve devlet yönetiminin güncellenmesi gerektiğini kaydeden Yayman, AK Parti’nin ikinci 24 yıl için yeni hedefler belirlediğini dile getirdi. Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Yayman, “Türkiye’de mutlaka reform gündemini sıcak tutmamız lazım. Çünkü Türkiye gelişen, büyüyen dinamik bir toplum. Ve ihtiyaçlar sürekli değişiyor” ifadelerini kullandı. Yeni anayasanın gelecek dönemin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Yayman, mevcut anayasanın güncellenmesi gerektiğini savundu. Yayman, “Sivil, demokrat, çoğulcu, Türkiye’yi 21. yüzyıla taşıyacak ve Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek yeni bir anayasa bizim için olmazsa olmazdır” dedi.

MERKEZ ÜLKE HALİNE GELDİK

AK Parti iktidarının uluslararası alanda da takip edildiğini belirten Yayman, Türkiye’nin bölgesel bir güç haline geldiğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarının Türkiye’nin uluslararası konumuna katkı sağladığını savunan Yayman, “Türkiye hasta adam rolünden şimdi dünyada sözü dinlenen, itibar edilen bir merkez ülke haline gelmiştir. Bunu da sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu. Yayman, yeni dönemde aile ve çocukların korunmasına yönelik çalışmaların da öncelikli olacağını belirterek, dijital ve madde bağımlılığıyla mücadeleye dikkat çekti. “Aile bizim kırmızı çizgimiz” diyen Yayman, çocukların ve ailelerin daha korunaklı bir alana taşınmasının AK Parti’nin önemli çalışma başlıklarından biri olacağını söyledi.


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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeHüseyin Yayman
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