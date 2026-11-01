Emekliye ne kadar seyyanen zam verilecek?

A Haber’de yer alan habere göre, seyyanen zammın 10 bin ya da 15 bin lira yapılması üzerinden duruluyor.

Emekliye ne kadar refah payı verilecek?

Yüzde 10 ile 20 arasında refah payı verilmesi değerlendiriliyor. Hane geliri asgari ücretin altında kalan emekliler ile 65 yaş üzerindeki emekliler için de var olan sosyal yardımların genişletilmesi bekleniyor.