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Yeni emeklilik düzenlemesinde ne olacak, seyyanen zam ve refah payı mı verilecek? Emekli maaş zammı 2027 Ocak ayı hesaplama tablosu

Yeni emeklilik düzenlemesinde ne olacak, seyyanen zam ve refah payı mı verilecek? Emekli maaş zammı 2027 Ocak ayı hesaplama tablosu

15:41, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:41, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni emeklilik düzenlemesinde ne olacak, seyyanen zam ve refah payı mı verilecek? Emekli maaş zammı 2027 Ocak ayı hesaplama tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası AK Parti’de emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme hazırlıkları gündeme geldi. Hazırlıklardan ilk detaylar belli olmaya başladı. Yıl sonuna kadar yapılacak düzenlemede, emeklilere normal yıllık zammın yanı sıra "refah payı" veya "seyyanen zam" seçeneği de masada. 5.1 milyon emekli için en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Peki yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar, kaç lira artacak? işte emekli maaş zammı 2027 Ocak ayı hesaplama tablosu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından AK Parti konu hakkındaki hazırlıklarına dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Yıl sonuna kadar yapılacak düzenlemede, emeklilere normal yıllık zammın yanı sıra "refah payı" veya "seyyanen zam" seçeneği de masada.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından AK Parti konu hakkındaki hazırlıklarına dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Yıl sonuna kadar yapılacak düzenlemede, emeklilere normal yıllık zammın yanı sıra "refah payı" veya "seyyanen zam" seçeneği de masada.

Emekli aylıklarındaki düzenlemenin ikinci aşamasını refah payı oluşturacak. En düşük emekli aylıklarında belirli bir eşik değer oluştuktan sonra, refah payı adı altında iyileştirme uygulanacak. Emeklilere farklı oranlarda refah payı yansıtılması öngörülürken, çalışma hayatında yeniden yer alması zor olan 65 yaş üstü için daha yüksek bir oranda refah payı yansıtılması bekleniyor.

Emekli aylıklarındaki düzenlemenin ikinci aşamasını refah payı oluşturacak. En düşük emekli aylıklarında belirli bir eşik değer oluştuktan sonra, refah payı adı altında iyileştirme uygulanacak. Emeklilere farklı oranlarda refah payı yansıtılması öngörülürken, çalışma hayatında yeniden yer alması zor olan 65 yaş üstü için daha yüksek bir oranda refah payı yansıtılması bekleniyor.

Yüksek refah payı yansıtılacak grubun 60 yaşa çekilmesi de seçenekler arasında. Yaş grubu ne olursa olsun, her emekliye belli oranda refah payı yansıtılması planlanıyor.

Yüksek refah payı yansıtılacak grubun 60 yaşa çekilmesi de seçenekler arasında. Yaş grubu ne olursa olsun, her emekliye belli oranda refah payı yansıtılması planlanıyor.

"Vatandaşlık Maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) de emeklilere yönelik düzenlemede kullanılabileceği, birden fazla formülün kombine edilebileceği belirtiliyor. Bunun için de geçtiğimiz yaz boyunca GETAD kapsamında ulaşılan hane halkı verileri kullanılacak.

"Vatandaşlık Maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) de emeklilere yönelik düzenlemede kullanılabileceği, birden fazla formülün kombine edilebileceği belirtiliyor. Bunun için de geçtiğimiz yaz boyunca GETAD kapsamında ulaşılan hane halkı verileri kullanılacak.

Kimin ne kadar vatandaşlık maaşı alacağında bu gelir verileri dikkate alınacak. Emeklilere yönelik düzenlemenin, Meclis gündemine gelmesiyle son halini alması, yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Kimin ne kadar vatandaşlık maaşı alacağında bu gelir verileri dikkate alınacak. Emeklilere yönelik düzenlemenin, Meclis gündemine gelmesiyle son halini alması, yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarfedeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız. 2027 bütçemizde özellikle emeklilerimizi öncelikleyerek ve emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarfedeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız. 2027 bütçemizde özellikle emeklilerimizi öncelikleyerek ve emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık." ifadelerini kullandı.

Emekliye ne kadar seyyanen zam verilecek?

A Haber’de yer alan habere göre, seyyanen zammın 10 bin ya da 15 bin lira yapılması üzerinden duruluyor. 

Emekliye ne kadar refah payı verilecek?

Yüzde 10 ile 20 arasında refah payı verilmesi değerlendiriliyor. Hane geliri asgari ücretin altında kalan emekliler ile 65 yaş üzerindeki emekliler için de var olan sosyal yardımların genişletilmesi bekleniyor.

Emekliye ne kadar seyyanen zam verilecek?A Haber’de yer alan habere göre, seyyanen zammın 10 bin ya da 15 bin lira yapılması üzerinden duruluyor.&nbsp;Emekliye ne kadar refah payı verilecek?Yüzde 10 ile 20 arasında refah payı verilmesi değerlendiriliyor. Hane geliri asgari ücretin altında kalan emekliler ile 65 yaş üzerindeki emekliler için de var olan sosyal yardımların genişletilmesi bekleniyor.


En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği yeni emekli düzenlemesinin detayları netleşiyor. Ekonomi uzmanları enflasyon farkının yanı sıra gündeme gelen "Vatandaşlık Maaşı" desteğiyle en düşük emekli aylığının 36.500 TL seviyesine kadar çıkabileceğini belirtti.


En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği yeni emekli düzenlemesinin detayları netleşiyor. Ekonomi uzmanları enflasyon farkının yanı sıra gündeme gelen "Vatandaşlık Maaşı" desteğiyle en düşük emekli aylığının 36.500 TL seviyesine kadar çıkabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından gözler yeni dönem zam oranlarına ve yapılması muhtemel refah payı düzenlemelerine çevrilirken, ekonomi uzmanları muhtemel senaryoları değerlendirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ekonomist Muhammed Bayram yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur için en düşük emekli maaşının halihazırda 23.552 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 31.527 TL olarak ödendiğini belirterek yıl sonu tablosunu şu sözlerle özetledi:

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından gözler yeni dönem zam oranlarına ve yapılması muhtemel refah payı düzenlemelerine çevrilirken, ekonomi uzmanları muhtemel senaryoları değerlendirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ekonomist Muhammed Bayram yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur için en düşük emekli maaşının halihazırda 23.552 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 31.527 TL olarak ödendiğini belirterek yıl sonu tablosunu şu sözlerle özetledi:

İlk üç aylık kümülatif enflasyon 5.60 civarında oluştu. Yıl sonu verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10 civarında, memur emeklilerinin ise yüzde 8 civarında bir maaş artışı alacağını söyleyebiliriz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Kabine Toplantısı'ndan sonra bahsettiği üzere emekliler için ayrıca bir düzenleme yapılacağı belirtildi. Bu düzenleme refah payı artışı suretiyle bir düzenleme olabileceği gibi 60 ila 65 yaş üzerinde herhangi bir geliri bulunmayan, sadece emekli maaşı ile geçinen bir kesim için daha fazla bir artış yapılabileceği şeklinde ön plana çıkabilir. Gayrimenkulü olmayan ve çalışamayacak durumda olan emeklilerin daha yüksek bir maaş alabileceğini söyleyebiliriz.

İlk üç aylık kümülatif enflasyon 5.60 civarında oluştu. Yıl sonu verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10 civarında, memur emeklilerinin ise yüzde 8 civarında bir maaş artışı alacağını söyleyebiliriz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Kabine Toplantısı'ndan sonra bahsettiği üzere emekliler için ayrıca bir düzenleme yapılacağı belirtildi. Bu düzenleme refah payı artışı suretiyle bir düzenleme olabileceği gibi 60 ila 65 yaş üzerinde herhangi bir geliri bulunmayan, sadece emekli maaşı ile geçinen bir kesim için daha fazla bir artış yapılabileceği şeklinde ön plana çıkabilir. Gayrimenkulü olmayan ve çalışamayacak durumda olan emeklilerin daha yüksek bir maaş alabileceğini söyleyebiliriz.

Sadece enflasyon oranına göre bir zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşının 26.000 TL civarına, memur emeklisi maaşının ise 34.000 TL civarına çıkacağını aktaran Bayram, masadaki ek destek mekanizmalarına dikkat çekti: Sadece enflasyon rakamına göre değil, refah payı artışı yapılacağını da öngörerek bu rakamların biraz daha üzerinde rakamların belirleneceğini söyleyebiliriz. Yine bu sene uygulanacak olan vatandaşlık maaşı yine emeklilerin tutarını yükseltecektir.

Sadece enflasyon oranına göre bir zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşının 26.000 TL civarına, memur emeklisi maaşının ise 34.000 TL civarına çıkacağını aktaran Bayram, masadaki ek destek mekanizmalarına dikkat çekti: Sadece enflasyon rakamına göre değil, refah payı artışı yapılacağını da öngörerek bu rakamların biraz daha üzerinde rakamların belirleneceğini söyleyebiliriz. Yine bu sene uygulanacak olan vatandaşlık maaşı yine emeklilerin tutarını yükseltecektir.

Her zaman mevzubahis olan en üst emekli maaşının asgari ücrete işlenmesi durumu bu şekilde ortadan kalkacaktır. Çünkü vatandaşlık maaşı bir haneye en az bir asgari ücret girmesi noktasına yapılacak bir düzenleme. Şu anki asgari ücrete gerçekleşen enflasyon kadar, yani yüzde 30 civarında bir zam yapılırsa bu tutar da 36.500 TL'ye çıkacaktır. Yani herhangi bir geliri olmayan en düşük emekli maaşı yeni dönemde 36.500 TL'ye kadar çıkabilecektir.

Her zaman mevzubahis olan en üst emekli maaşının asgari ücrete işlenmesi durumu bu şekilde ortadan kalkacaktır. Çünkü vatandaşlık maaşı bir haneye en az bir asgari ücret girmesi noktasına yapılacak bir düzenleme. Şu anki asgari ücrete gerçekleşen enflasyon kadar, yani yüzde 30 civarında bir zam yapılırsa bu tutar da 36.500 TL'ye çıkacaktır. Yani herhangi bir geliri olmayan en düşük emekli maaşı yeni dönemde 36.500 TL'ye kadar çıkabilecektir.

Gerçekleşen enflasyon oranlarının yanı sıra refah payı artışı, vatandaşlık maaşı desteği ve çalışan-emekli arasındaki makasın kapatılmasına yönelik adımların belirleyici olacağı yönünde. Tüm bu senaryoların hayata geçmesi için gerekli yasal düzenlemelerin TBMM'den geçmesi bekleniyor.

Gerçekleşen enflasyon oranlarının yanı sıra refah payı artışı, vatandaşlık maaşı desteği ve çalışan-emekli arasındaki makasın kapatılmasına yönelik adımların belirleyici olacağı yönünde. Tüm bu senaryoların hayata geçmesi için gerekli yasal düzenlemelerin TBMM'den geçmesi bekleniyor.
Başlıklar :Emekli maaşıseyyanen zamrefah payı
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