İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Kasım 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçe ve mahalleler
16:14, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 16:14, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü bakım, şebeke yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacak planlı elektrik kesintilerini takip ediyor. Avrupa Yakası’ndaki aboneler BEDAŞ, Anadolu Yakası’ndaki aboneler ise AYEDAŞ’ın resmi sorgulama ekranlarından ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini seçerek kesinti saatlerine ulaşabiliyor. Elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, adreslerine ilişkin güncel duyuruları bu ekranlar üzerinden kontrol edebiliyor. İşte, 2 Kasım 2026 İstanbul planlı elektrik kesintilerine ilişkin sorgulama detayları.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası’nda şebeke yenileme ve trafo bakımı çalışmaları kapsamında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintisi programını duyurdu. Haftanın ilk gününde planlı bakım nedeniyle elektrik alamayacak olan abonelerin "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, 2 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi hangi ilçelerde var, kesintiler kaç saat sürecek ve mahalle listesi belli oldu mu?" soruları netlik kazandı. BEDAŞ tarafından bildirilen güncel kesinti detayları, ilçeler, etkilenen mahalleler ve saat aralıkları şu şekildedir:
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