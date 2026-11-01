Fırat Üniversitesi (FÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Yeni emeklilik düzenlemesinde ne olacak, seyyanen zam ve refah payı mı verilecek? Emekli maaş zammı 2027 Ocak ayı hesaplama tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası AK Parti’de emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme hazırlıkları gündeme geldi. Hazırlıklardan ilk detaylar belli olmaya başladı. Yıl sonuna kadar yapılacak düzenlemede, emeklilere normal yıllık zammın yanı sıra "refah payı" veya "seyyanen zam" seçeneği de masada. 5.1 milyon emekli için en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Peki yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2027 SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar, kaç lira artacak? işte emekli maaş zammı 2027 Ocak ayı hesaplama tablosu.