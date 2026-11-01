DHBT soruları ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM AİS 2026 DHBT sınavı soru ve cevapları lisans, önlisans, ortaöğretim soru kitapçığı sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı bugün yapıldı. Sonuçlar 25 Kasım'da açıklanacak. Saat 10.15'te başlayan ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verildi. DHBT’nin ardından ÖSYM'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlayıp yayımlamadığını araştırıyor. KPSS DHBT soruları görüntüleme ekranı merak ediliyor. İşte ÖSYM AİS 2026 DHBT soru kitapçığı sorgulama ekranı.
2026 KPSS DHBT soruları ve cevap anahtarı adayların gündeminde. Diyanet bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi olmak isteyen adaylar için DHBT sınavı yapıldı. 147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi.
2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin gözler ÖSYM'nin duyurusuna çevrildi. Adaylar, temel soru kitapçığı ile doğru cevapların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı duyurunun ardından adaylar, DHBT sorularını ve cevap anahtarını resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS DHBT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine tanınan süre boyunca sınav sorularının tamamını inceleyebilecek.
KPSS DHBT Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (LİSANS) % 10
KPSS DHBT Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (ÖN LİSANS) % 10
KPSS DHBT Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (ORTAÖĞRETİM) % 10
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.