15 yaş üstündekiler sosyal medya giriş nasıl yapacak?

Sistem, “sosyal medya kullanmak isteyen kişinin 15 yaşını doldurduğunu kanıtlaması” ilkesine dayanıyor. Yani ancak 15 yaşını doldurmuş kullanıcılar, e-Devlet üzerinden dijital yaş doğrulaması yapabilecek.

15 yaşından küçük çocuklar ise kendi adlarına e-Devlet şifresi alamadıkları için bugünden itibaren bu yöntemle gerekli doğrulamayı tamamlayamayacak ve mevcut hesapları otomatik olarak kapatılacak.

Yaş şartını doğrulayamayan kişilerin yeni hesap açmasına da izin verilmeyecek.

Daha önce doğrulanmış bir hesabın “15 yaş sınırına” aykırı biçimde kullanıldığına ilişkin “makul şüphe” oluşması durumunda hesap askıya alınacak.

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış çocukların sosyal medya kullanabilmesi için ise e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapması gerekecek.

E-devlet şifresi olan tüm kullanıcılar, www.turkiye.gov.tr adresinden veya e-Devlet mobil uygulamasından öncelikle kendi hesaplarına giriş yapacak; daha sonra sistem üzerinden Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yaş doğrulama hizmetini açacak. Sistem, bu aşamada kullanıcının e-Devlet üzerinden doğrulanan kimlik bilgilerini esas alarak yaş kontrolü yapacak. Nüfus kayıtlarındaki doğum tarihi üzerinden kişinin 15 ve 18 yaş sınırlarını doldurup doldurmadığı belirlenecek. Ardından yalnızca “kullanıcının hangi yaş grubunda olduğunu” gösteren dijital bir yaş doğrulama belirteci (kod) oluşturulacak.