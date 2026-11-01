e Devlet yaş doğrulama nasıl yapılır?
Sosyal medyaya girişi 15 yaş altı çocuklara yasaklayan ve tüm kullanıcılar için e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması zorunluluğu getiren yeni yasal düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması, kullanıcının yaş şartını karşılayıp karşılamadığını gösteren dijital “yaş doğrulama belirteci” ile yapılacak. Kullanıcılar, turkiye.gov.tr adresi veya resmî e-Devlet mobil uygulaması üzerinden oluşturacakları bu belirteçle sosyal medya platformundaki doğrulama işlemini tamamlayabilecek.
Sosyal medya platformlarının kullanımı ve çocukların dijital güvenliğine yönelik hazırlanan yeni yasal düzenleme 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla tüm Türkiye’de resmen yürürlüğe girdi. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına erişimini yasaklayan ve mevcut ya da yeni tüm kullanıcılar için e-Devlet kapısı üzerinden zorunlu yaş doğrulaması getiren uygulamanın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaş arama motorlarında yoğun sorgulamalara başladı. Vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alan "e-Devlet yaş doğrulama nasıl yapılır, sosyal medya yaş tespiti nereden ve hangi adımlarla gerçekleştirilir, 15 yaş altı hesaplar nasıl kapatılacak?" sorularının yanıtları netleşti. e-Devlet sistemi üzerinden güvenli bir şekilde entegre edilen yaş doğrulama işlemini tamamlamak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:
e-Devlet Yaş Doğrulama İşlemi Nasıl Yapılır?
Yaş doğrulamasını gerçekleştirmek için öncelikle e-Devlet Kapısı mobil uygulamasına (türkiye.gov.tr) T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılır.
Arama çubuğuna "Sosyal Medya Hesapları Yaş Doğrulama" veya ilgili kurumun (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - BTK) dijital hizmet arama satırı yazılır. İlgili hizmet ekranında kullanıcının kimlik verileri ile yaş bilgisi sistem tarafından otomatik olarak doğrulanarak ilgili sosyal medya sağlayıcısına şifrelenmiş olarak onay kodu gönderilir.
e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodu veya onay mekanizması, Instagram, TikTok, X (Twitter), YouTube ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarının hesap ayarlarındaki "Yaş Doğrula" bölümüne girilerek sisteme tanımlanır. Doğrulama sonucunda 15 yaşın altında olduğu tespit edilen kullanıcıların hesaplarına erişim kısıtlandırılırken, 15 yaş ve üzerindeki kullanıcılar hesaplarını sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilir.
Yürürlüğe giren yasa gereği 15 yaşından küçük çocukların yeni hesap açması engellenirken, halihazırda açık olan hesaplar için e-Devlet üzerinden veli onayı veya yaş teyidi yapılamaması durumunda platformlar ilgili hesapları askıya alacaktır. BTK ve yetkili kurumlar, dijital güvenliğin sağlanması adına platformların yaş doğrulama süreçlerini sıkı bir şekilde denetleyeceğini bildirdi.
15 yaş üstündekiler sosyal medya giriş nasıl yapacak?
Sistem, “sosyal medya kullanmak isteyen kişinin 15 yaşını doldurduğunu kanıtlaması” ilkesine dayanıyor. Yani ancak 15 yaşını doldurmuş kullanıcılar, e-Devlet üzerinden dijital yaş doğrulaması yapabilecek.
15 yaşından küçük çocuklar ise kendi adlarına e-Devlet şifresi alamadıkları için bugünden itibaren bu yöntemle gerekli doğrulamayı tamamlayamayacak ve mevcut hesapları otomatik olarak kapatılacak.
Yaş şartını doğrulayamayan kişilerin yeni hesap açmasına da izin verilmeyecek.
Daha önce doğrulanmış bir hesabın “15 yaş sınırına” aykırı biçimde kullanıldığına ilişkin “makul şüphe” oluşması durumunda hesap askıya alınacak.
15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış çocukların sosyal medya kullanabilmesi için ise e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapması gerekecek.
E-devlet şifresi olan tüm kullanıcılar, www.turkiye.gov.tr adresinden veya e-Devlet mobil uygulamasından öncelikle kendi hesaplarına giriş yapacak; daha sonra sistem üzerinden Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yaş doğrulama hizmetini açacak. Sistem, bu aşamada kullanıcının e-Devlet üzerinden doğrulanan kimlik bilgilerini esas alarak yaş kontrolü yapacak. Nüfus kayıtlarındaki doğum tarihi üzerinden kişinin 15 ve 18 yaş sınırlarını doldurup doldurmadığı belirlenecek. Ardından yalnızca “kullanıcının hangi yaş grubunda olduğunu” gösteren dijital bir yaş doğrulama belirteci (kod) oluşturulacak.
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden alacağı bu kodu, sosyal medya platformlarının hesaba giriş öncesi açacağı “doğrulama alanına” girecek. Kod girildikten sonra ilgili platform, E-devlet’e “kod doğru mu” diye soracak ve iki taraflı doğrulama yapıldıktan sonra hesaba giriş sağlanacak.
Bu doğrulama bir defaya mahsus olacak. Doğrulaması tamamlanan 15-17 yaş grubundaki çocuklar, sosyal medya hesaplarını çocuklara özel güvenlik, gizlilik ve içerik kısıtlamaları kapsamında kullanabilecek.
Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üyelik için ilk girişte vatandaşlar tarafından beyan edilen doğum tarihlerini doğru kabul ederek üyelik oluşturuyordu. Yeni süreçte ise sosyal medya kullanan tüm vatandaşların, 15 yaşın üzerinde olduklarını e-devlet üzerinden oluşturulacak “yaş doğrulama belirteciyle” doğrulaması gerekecek. Mevcut hesaplar için 31 Mart 2027’ye kadar “bir kereye mahsus doğrulama” yapılması için süre verilecek.
Hesapların E-devlet üzerinden doğrulanmasıyla platformlardaki sahte hesaplar da kullanılmaz hale gelecek.
E-Devlet’te oluşturulacak kodun içeriği, kişilerin ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi kişisel bilgileri sosyal medya şirketiyle paylaşılmayacak.