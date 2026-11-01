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Metrobüs çalışıyor mu? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek?

Metrobüs çalışıyor mu? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek?

10:37, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Metrobüs çalışıyor mu? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek?

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, bugün gerçekleştiriliyor. Dünyanın kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyona 143 ülkeden 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı. Maraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatıldı. Peki Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Metrobüs çalışıyor mu, hangi duraklar kapalı? Metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek? İşte detaylar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek maraton, 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı olmak üzere 5 kategoride yapılacak.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden başlayacak. Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Maratonun 42 kilometrelik ana yarışı ise saat 09.00'da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek maraton, 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı olmak üzere 5 kategoride yapılacak.Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden başlayacak. Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Maratonun 42 kilometrelik ana yarışı ise saat 09.00'da başladı.

Üç grup halindeki 15,5 kilometre yarışı, saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te başladı. Kurumsal koşunun ilk startı saat 10.32'de, halk koşusunun başlangıcı ise saat 12.14'te yapılacak. 42 kilometre yarışı Sultanahmet Meydanı'nda, 15,5 kilometrelik mücadele Yenikapı'da, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ise Dolmabahçe'de son bulacak.

İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik ana yarışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçecek sporcular, Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak. Kennedy Caddesi'ni takip ederek Bakırköy'e kadar ilerleyecek sporcular, buradan dönüş yaparak sahil yolundan Gülhane Parkı'na gelecek ve yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak. 15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı'ya kadar maratonla aynı güzergahta koşulacak. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe'ye ulaşarak yarışı noktalayacak.

Üç grup halindeki 15,5 kilometre yarışı, saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te başladı. Kurumsal koşunun ilk startı saat 10.32'de, halk koşusunun başlangıcı ise saat 12.14'te yapılacak. 42 kilometre yarışı Sultanahmet Meydanı'nda, 15,5 kilometrelik mücadele Yenikapı'da, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ise Dolmabahçe'de son bulacak.İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik ana yarışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçecek sporcular, Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak. Kennedy Caddesi'ni takip ederek Bakırköy'e kadar ilerleyecek sporcular, buradan dönüş yaparak sahil yolundan Gülhane Parkı'na gelecek ve yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak. 15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı'ya kadar maratonla aynı güzergahta koşulacak. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe'ye ulaşarak yarışı noktalayacak.

Bugün metrobüs çalışıyor mu?

Maraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan sonra ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapanacak.

Bugün metrobüs çalışıyor mu?Maraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan sonra ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak. İETT'nin resmî açıklamasına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 ile 15.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak. Bu süre boyunca Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında metrobüs hizmeti verilemeyecek. Maraton nedeniyle Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki güzergâhta sefer yapılmıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak. İETT'nin resmî açıklamasına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 ile 15.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak. Bu süre boyunca Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında metrobüs hizmeti verilemeyecek. Maraton nedeniyle Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki güzergâhta sefer yapılmıyor.
Başlıklar :Metrobüs15 Temmuz Şehitler Köprüsüİstanbul Maratonu
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