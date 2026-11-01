3600 günden emeklilik maaşı ne kadar? 3600 prim gün ile emeklilik şartları nedir?

3600 günle emeklilik, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunan ve 4A (SSK) kapsamında emekli olacak kişiler için belirli koşullarla mümkündür. Bu haktan yararlanmak için en az 15 yıllık sigortalılık süresinin ve 3600 prim gününün tamamlanması, ayrıca kişinin tabi olduğu yaş şartının sağlanması gerekir. Şartları 23 Mayıs 2002'den sonra tamamlayanlar kademeli yaş şartına tabidir, kadınlarda 52 ile 58, erkeklerde 56 ile 60 yaş aranır. Peki 3600 günden emeklilik maaşı ne kadar? 3600 prim gün ile emeklilik şartları nedir? İşte detaylar.